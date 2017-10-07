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14:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Прогноз курса тенге на 9—13 октября

Прошедшая неделя в соответствии с прогнозными данными ознаменовалась резким ослаблением нацвалюты на 1,5%. Учитывая внешние макроэкономические факторы, основными предпосылками для ослабления тенге было существенное укрепление доллара США по отношению к остальным мировым валютам, на фоне которых тренд на ослабление российского рубля составил 0,6%

ЦБ: $ 57.7612   +0.18 € 67.5344   -0.24 ММВБ: $ 58.1750   +0.48 € 68.2650   +0.75
Источник: Sputniknews.kz

Арман Байганов, экономист, специально для Sputnik Казахстан

Укреплению доллару, кроме экономических статистических данных способствовали выступления руководства ФРС, которые подтверждали свою приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики, которая заключалась в высокой вероятности еще одного повышения базовой ставки в текущем году.

Помимо этого, внешним фактором, спровоцировавшим ослабление нацвалюты, явилось снижение стоимости нефти на 2%, так как, несмотря на снижение товарных запасов нефти и нефтепродуктов, наблюдается рост добычи и экспорта нефти из США. Рост количества нефтяных буровых установок, несмотря на прошедшие два мощных урагана, свидетельствует о том, что нефтяная отрасль США оправляется от нанесенного ущерба и при текущих ценах весьма способна успешно развиваться.

К внутренним факторам, повлиявшим на ослабление курса тенге, относятся спекулятивные и панические ожидания валютного рынка Казахстана, что подтверждается повышенными объемами торгов на KASE.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на внутреннем, мировых валютных и сырьевых рынках, на предстоящей неделе на формирование курса тенге и рубля будут влиять следующие разнонаправленные факторы:

1) По данным, обнародованным 6 октября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США сократились на две единицы. Смешанная динамика изменения буровой деятельности свидетельствует о том, что при текущих ценах нефтяная отрасль США вполне способна развиваться.

2) Приближающийся новый тропический шторм «Нэйт» к нефтеносным регионам Карибского бассейна приведет к временной частичной приостановке нефтедобывающей деятельности, что непосредственно окажет поддержку нефтяным котировкам, но в то же время есть риски снижения потребления за счет возможной приостановки нефтеперерабатывающих производственных комплексов. Учитывая наличие фактора шторма, рост активности нефтяной отрасли США, Ливии и снижение сезонного спроса на нефтепродукты, стоимость нефти Brent на предстоящей неделе прогнозируется в пределах 54,5−56 долларов за баррель.

3) Все еще высокая неопределенность в Еврозоне по итогам референдума в Каталонии и снижение рейтинга правящей партии Великобритании будут способствовать бегству капитала из данного региона, что спровоцирует укрепление доллара США и рост стоимости различного рода криптовалют.

4) Согласно статистическим данным, уровень инфляции в России в сентябре составил 3%, что является самым лучшим результатом в новейшей истории данной страны. Низкий уровень инфляции при существующей базовой ставке 8,5% имеет высокий потенциал для последующего ослабления монетарной политики и курса рубля.

5) Дальнейшее снижение стоимости нефти и ослабление курса рубля за счет ожидания рынка по смягчению монетарной политики могут спровоцировать панические ожидания участников валютного рынка, а тем самым и спекулятивное снижение курса тенге. Любое резкое спекулятивное колебание курса тенге в сторону его понижения будет «погашаться» с вероятным вмешательством Нацбанка РК.

Учитывая вышесказанное, биржевой курс тенге ожидается в пределах 344−346 за один доллар, курс российского рубля — 58−58,50 за доллар с большей вероятностью в сторону ослабления.
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