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16:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчане могут купить транспортные карты по 80 рублей

Оплачивать картами проезд можно на 110 городских маршрутах.

Транспортные карты «Простор» начали продавать в Ростове-на-Дону. Приобрести их можно в офисе оператора на улице Социалистическая, 37.

В точках продаж карта будет стоить 100 рублей, из которых 20 рублей переходят на баланс карты. В Инфоцентре можно приобрести транспортную карту с нулевым балансом за 80 рублей.

Пополнение карты доступно сразу на кассе. Персонифицированная транспортная карта учащегося с нулевым балансом стоит 90 рублей. Как сообщается на официальном сайте «Простора», оплачивать картами проезд можно на 110 городских маршрутах: в троллейбусах, автобусах и трамваях.

Напомним, с 1 октября проезд в городских автобусах подорожал: при оплате наличными он стоит 24 рубля, а при оплате транспортной картой — 20 рублей. Приобрести карту можно в точках продаж, Инфоцентре Агентства развития платежных систем или МУСЗН по месту проживания. Пополнить счет можно наличными в терминалах пополнения.

Важно также, что в случае утери карты необходимо заблокировать ее по номеру горячей линии 8 (863) 285−09−00 и обратиться в пункт продаж карт с чеком для переноса оставшихся средств на новую карту. Для блокировки и восстановления карты необходимо сохранять чек на покупку карты.

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