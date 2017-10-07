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16:49 (мск), источник: ТАСС

Крым будет развивать ярмарочную деятельность с семью регионами РФ

В рамках заключенных соглашений предусмотрен обмен опытом по внедрению прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и содержания животных.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Республика Крым будет развивать совместную ярмарочную деятельностью сельхозпродукцией с семью регионами РФ, сообщила в субботу пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

«По итогам аграрной выставки “Золотая осень — 2017”, которая завершает свою работу в Москве, Министерство сельского хозяйства Крыма заключило семь соглашений с регионами Российской Федерации о совместной ярмарочной деятельности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашения о сотрудничестве были подписаны с Ярославской, Ростовской и Астраханской областями, Башкирией, Татарстаном, а также Краснодарским и Ставропольским краями.

«Уверен, что сотрудничество принесет пользу всем регионам. Мы готовы делиться своими наработками в области развития садоводства, виноградарства и виноделия, достижениями в сфере рыбоводства и марикультуры», — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

По его словам, также соглашениями предусмотрен обмен опытом по внедрению прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и содержания животных. Региональные аграрные министерства будут также содействовать участию сельхозтоваропроизводителей в межрегиональных и международных выставках, ярмарках, симпозиумах, семинарах.

Ранее сообщалось, что Ярославская область откроет в Крыму оптово-распределительный центр сельхозпродукции общей стоимостью 2 млрд рублей и мощностью 36 тыс. тонн. Соответствующий меморандум был подписан между Корпорацией развития Республики Крым, информационно-консультационной службой АПК Ярославской области и ярославским оптово- распределительным центром в рамках аграрной выставки «Золотая осень — 2017».

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