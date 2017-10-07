Молдова наращивает экспорт алкоголя

Согласно официальным данным Платежного баланса, в I полугодии 2017 г., в I полугодии 2017 г., Молдова увеличила экспорт алкогольной продукции на 14% — до $ 81,62 млн. При этом, во II квартале с.г. Молдова отправила на экспорт винно-коньячной продукции на $ 44, в I полугодии 2017 г., что превысило показатели предыдущего квартала ($ 37,46 млн.) на 17,9%, а показатели II квартала прошлого года ($ 39,74 млн.) — на 11,1%.

Общий рост поставок алкогольной продукции за рубеж в этом году был обусловлен общим повышением объемов экспорта молдавских вин и коньяков как в страны ЕС, так и в страны СНГ, а также страны, не входящие в эти образования. в I полугодии 2017 г., в сравнении с тем же периодом прошлого года, экспорт молдавского алкоголя в РФ вырос на 54,1% (с $ 2,59 млн. до $ 3,99 млн.), в Румынию — на 35,3% (с $ 2,49 млн. до $ 3,37 млн.), в Турцию — в 2,3 раза (с $ 0,68 млн. до $ 1,55 млн.), в Венгрию — на 75,4% (с $ 0,69 млн. до $ 1,21 млн.). За тот же период экспорт молдавских алкогольных напитков в Украину сократился на 32,7% (с $ 3,06 млн. до $ 2,06 млн.), а в США — на 22,2 (с $ 3,47 млн. до $ 2,7 млн.).