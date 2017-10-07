Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Умерла актриса Анна Вяземски
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
Ко дню рождения Путина в Берлине сделали 2-метровое графити
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Фоторепортажи
10Учителя при власти
20Референдум в Каталонии
17:32 (мск), источник: Noi.md

Молдова наращивает экспорт алкоголя

Молдова продолжает наращивать экспорт своей винно-коньячной продукции, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Согласно официальным данным Платежного баланса, в I полугодии 2017 г., в I полугодии 2017 г., Молдова увеличила экспорт алкогольной продукции на 14% — до $ 81,62 млн. При этом, во II квартале с.г. Молдова отправила на экспорт винно-коньячной продукции на $ 44, в I полугодии 2017 г., что превысило показатели предыдущего квартала ($ 37,46 млн.) на 17,9%, а показатели II квартала прошлого года ($ 39,74 млн.) — на 11,1%.

Общий рост поставок алкогольной продукции за рубеж в этом году был обусловлен общим повышением объемов экспорта молдавских вин и коньяков как в страны ЕС, так и в страны СНГ, а также страны, не входящие в эти образования. в I полугодии 2017 г., в сравнении с тем же периодом прошлого года, экспорт молдавского алкоголя в РФ вырос на 54,1% (с $ 2,59 млн. до $ 3,99 млн.), в Румынию — на 35,3% (с $ 2,49 млн. до $ 3,37 млн.), в Турцию — в 2,3 раза (с $ 0,68 млн. до $ 1,55 млн.), в Венгрию — на 75,4% (с $ 0,69 млн. до $ 1,21 млн.). За тот же период экспорт молдавских алкогольных напитков в Украину сократился на 32,7% (с $ 3,06 млн. до $ 2,06 млн.), а в США — на 22,2 (с $ 3,47 млн. до $ 2,7 млн.).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Молдова погрязла в долгах
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Калитвинцев уволен с поста главного тренера «Динамо»
Путин поручил врио губернатора навести в Приморье порядок
Инцидент с автомобилем произошел в центре Лондона
В США создадут пиццу в честь дня рождения президента РФ
Скончался постпред РФ при сельскохозяйственной организации ООН
Спорт
Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов «Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь