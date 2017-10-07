В Омске на восемь месяцев закрывают Юбилейный мост — как объехать
Ездить по Юбилейному мосту омичам осталось считанные часы — в полночь с 7 на 8 октября мост закроют для проведения капремонта.
Ездить по Юбилейному мосту омичам осталось считанные часы — в полночь с 7 на 8 октября мост закроют для проведения капремонта.
Перекрытие продлится до 30 мая 2018 года включительно и повлечет за собой ряд изменений в дорожном движении города.
Будут запрещены парковки на улицах Гусарова — от Чапаева (выезд от ТЦ «Омский») до Фрунзе, Гагарина — от мэрии до Гусарова, Карла Либкнехта — от Гагарина до Краснофлотской, Тюменской, Краснофлотской и в Больничном переулке. Это позволит увеличить пропускную способность данных улиц для частичной разгрузки улицы Гагарина, на которую переместится транспортный поток. Кроме того, вышеназванные улицы были предварительно отремонтированы.
Улица Карла Либкнехта станет двусторонней. Ранее по данному участку от Гагарина до Краснофлотской можно было двигаться только от улицы Гагарина в сторону Оми, а теперь и в обратном направлении.
Будет организована дополнительная полоса на проспекте Маркса перед пересечением с улицы Лермонтова. С данной полосы будет осуществляться только поворот налево.
Будет непрерывно включена дополнительная секция с поворотом направо с Театральной площади на Лермонтова. Ожидается, что транспортные потоки будут вливаться каждый по своей полосе — в две полосы.
Будет изменена работа ряда других светофоров: на пересечении
Поедут в объезд автобусы № 73, № 28 и № 78.
Впоследствии возможны и другие изменения. Например, изменение схемы движения по полосам по Комсомольскому мосту и работы прочих светофорных объектов.