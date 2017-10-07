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18:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове сотни домов останутся без электроэнергии

Ростовские городские электрические сети сообщают об отключениях.

Из-за проведения плановых технических работ на линиях электропередач, десятки улиц в разных районах Ростова останутся без света.

9 октября, 09−00 до 17−00 будут обесточены жилые дома по следующим адресам: ул. Проселочная 19, 21/2, ул. Прогрессивная 21/2, ул. Тружеников 11−13. А с 09−00 до 16−00 обесточат ул. Б. Садовая 150, 160, 162, 166, 170, 176, ул. Социалистическая 215.

10 октября, с 09−00 до 17−00 будут обесточены жилые дома по следующим адресам: пер. Дунаевского 25, ул. Спартаковская 18/27; просп. Стачки 14, 16, 22/1. В этот же день без света останутся жители ул. Пушкинская 104−116, ул. М. Горького 130−132; пр. Ворошиловский 34.

11 октября с 09−00 до 17−00 будут обесточены жилые дома по следующим адресам: пер. Дунаевского 4−24, 9−27; ул. Сакко и Ванцетти 3−43, 25, 25/1; пр. Стачки 20−26, 26/1, ул. Тренева 22. А с 09−30 до 15−00 обесточат пр. Кировский 106−126, 71; ул. Лермонтовская 140−160, 199−209; ул. Филимоновская 204−220, 241−261; ул. Тельмана 102−128, 119−155; ул. Красноармейская 109. С 09−00 до 15−00 по адресам: пер. Университетский 70, 70/81, 127, 129; ул. Тельмана 100, 102, 105, 115; пр. Кировский 96−106, 63−67; ул. Красноармейская 107−125; ул. Города Волос 70, 73−97; ул. Антенная 8−24, 15−17.

12 октября, с 09−00 до 17−00 будут обесточены дома по адресам: ул.2-я Краснодарская 90−96, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 96А, 96Б. С 09−00 до 15−00 на ул. Пушкинская 199, 200−210, пер. Крепостной 98−104.

13 октября с 09−00 до 16−00 без света останутся улицы: Каширская 24/2, 25 и 2-я Краснодарская 153/2, 155/1, 157/1, 159А, 161/1, 161/2, 161/3, 163/1.

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