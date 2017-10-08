Красноярский край потратит 209 млн рублей на развитие связи
Планируется обеспечить интернетом 101 населенный пункт края.
Планируется обеспечить интернетом 101 населенный пункт края.
Красноярский край потратит 209 млн рублей на развитие связи. Об этом сообщает
Правительство края утвердило программу «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края» на 2018−2020 годы в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества». На ее реализацию из краевого бюджета направят 209,1 млн рублей.
В рамках программы планируется обеспечить услугами сотовой связи или доступом к интернету 101 населенный пункт в 37 районах края.
«Запуск данного проекта — это еще один шаг на пути к устранению цифрового неравенства. Мероприятие позволит обеспечить отдаленные территории края условиями для использования современных средств связи. Получение государственных услуг в электронной форме, использование различных цифровых сервисов, дистанционное обучение и общение — все это станет доступнее для жителей населённых пунктов, вошедших в программу», — говорит заместитель руководителя агентства информатизации и связи Николай Распопин.
Добавим, из краевого бюджета планируется субсидировать муниципалитеты, которые, в свою очередь, создадут условия для организации услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах.