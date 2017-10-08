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Красноярский край потратит 209 млн рублей на развитие связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Правительство края утвердило программу «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края» на 2018−2020 годы в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества». На ее реализацию из краевого бюджета направят 209,1 млн рублей.

В рамках программы планируется обеспечить услугами сотовой связи или доступом к интернету 101 населенный пункт в 37 районах края.

«Запуск данного проекта — это еще один шаг на пути к устранению цифрового неравенства. Мероприятие позволит обеспечить отдаленные территории края условиями для использования современных средств связи. Получение государственных услуг в электронной форме, использование различных цифровых сервисов, дистанционное обучение и общение — все это станет доступнее для жителей населённых пунктов, вошедших в программу», — говорит заместитель руководителя агентства информатизации и связи Николай Распопин.