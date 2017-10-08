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09:02 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» предупредил о массовом отключении воды 9 октября

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение холодной воды в домах 9 октября.

Как сообщили на предприятии, в Ленинском районе завтра с 11 до 23 часов запланировано отключение холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Шмидта, 14, 12, 10, 8, 6, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 1ж;.
  • ул. Жуковского, 25а, 25, 23а, 31б, 25б, 30, 21, 27, 27а, 27б, 29;.
  • ул. Ахметова, 284, 270, 268, 266;.
  • ул. Малыгина, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 6а, 6, 8, 8а, 10, 14, 14а, 15, 16, 18, 16а, 17, 19, 20, 21, 23, 22, 22а, 25, 27, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 33, 35, 37, 39, 40, 44, 39б, 41, 43, 45, 51, 45а, 47, 43;.
  • ул. Зеленоградская, 3, 5, 10, 4, 6, 4/1, 2, 1, 5 В, 5б, 5а;.
  • ул. 2-я Малыгина, 1 В, 2ж, 1б, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 14, 18, 19, 22, 28, 21, 25, 27, 34, 40, 27б;.
  • ул. Троицкая, 3, 4, 7, 16;.
  • ул. Затонская, 15, 8, 17, 12, 10, 19, 21, 16, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 2, 34, 36, 44, 30а, 32;.
  • ул. Тихослободская, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 25, 38, 29, 44, 46, 35, 37, 52, 43а, 56, 43, 58, 62, 64, 66, 47, 68, 70;.
  • ул. Старичная, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 36, 21, 23, 25, 29, 31, 38, 40, 42, 48а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 43, 39, 41, 49, 53, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 55, 57, 59, 61, 63, 68, 67, 69, 71, 73,
  • 75, 77, 78, 81, 83, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112;.
  • ул. Зеленодольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 13, 24, 26, 28, 30, 29, 27, 39, 41, 43, 64, 66, 45, 49, 51, 70, 72, 53, 55, 57, 59, 74, 76, 78, 69, 77, 73, 75, 77, 78, 81, 85, 83, 87, 89, 91;.
  • ул. Красноталовая, 55, 57, 25, 23, 21, 19, 11, 10, 8, 6, 4, 2, 7, 5, 3;.
  • ул. Лазоревая, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 8а, 8б;.
  • ул. Арбатская, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 24а, 24б, 26а.

В Орджоникидзевском районе 9 октября с 10 до 18 часов без холодной и горячей воды останутся те, кто проживает на ул. Российская, 1, 3, 5/1 и на ул. Ш. Руставели, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 35, 37/1.

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