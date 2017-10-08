«Уфаводоканал» предупредил о массовом отключении воды 9 октября

Как сообщили на предприятии, в Ленинском районе завтра с 11 до 23 часов запланировано отключение холодной воды по следующим адресам:

В Орджоникидзевском районе 9 октября с 10 до 18 часов без холодной и горячей воды останутся те, кто проживает на ул. Российская, 1, 3, 5/1 и на ул. Ш. Руставели, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 35, 37/1.