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10:07 (мск), источник: Sputnik.md

Винная Молдова: в каких странах любят молдавский алкоголь

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В Национальный праздник День вина приятно рассказать, в каких странах любят спиртное молдавского производства. Своеобразный топ импортеров нашего алкоголя содержится в отчете Национального банка республики «Счета внешнеэкономической деятельности Республики Молдова за январь-июнь 2017 года (предварительные данные)».

Источник: Sputnik.md

Согласно статистике, во втором квартале этого года Молдова нарастила объемы экспорта алкогольной продукции на 11% с лишним. В денежно выражении республика выручила за счет продажи спиртного свыше 44 миллионов долларов. Как отмечено в отчете, больше всего на позитивную динамику повлиял рост поставок в Россию. Экспорт алкогольной продукции на российский рынок увеличился на 54,1%. Также возросли поставки в Румынию, Турцию и Венгрию, однако продолжается спад в торговле с США и Украиной.

В целом страны СНГ по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге крупных импортеров молдавского спиртного. В денежном выражении за счет продажи спиртного странам-участницам СНГ республика выручила во втором квартале 17,73 миллиона долларов.

Среди основных импортеров лидируют Беларусь, Россия, Украина и Казахстан. На эти государства приходится основная масса поставок алкогольной продукции местного розлива. В Беларусь во втором триместре этого года ушло спиртного на сумму в 9,25 миллиона. За счет продаж в Россию наша страна выручила около 4 миллионов долларов, а на Украину и в Казахстан — по два миллиона долларов.

Экспорт в европейские страны во втором квартале достиг суммы в 14,5 миллиона долларов США. В Европе больше всего молдавские вина пьют в Румынии. За счет поставок в страну-соседку, республика получила свыше трех миллионов долларов. В пятерку основных импортеров среди стран ЕС входят Польша, Чехия, Венгрия и Великобритания.

Спиртное производства нашей страны приобретают также Китай, США и Грузия.

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