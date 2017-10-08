В Узбекистане построят текстильное производство за $92 млн

Инициаторами проекта выступили совместное предприятие «Наманган шарбати», Национальный банк внешнеэкономической деятельности и «Узбекенгилсаноат».
Планируется, что предприятие будет ежегодно производить 10 тысяч тонн полиэфирного волокна, 10 тысяч тонн полиэфирных нитей, 20 миллионов погонных метров смесовых тканей, 7 тысяч тонн смесового полотна и 6 миллионов единиц готовой смесовой текстильной продукции.
Финансирование осуществляется за счет собственных средств «Наманган шарбати» в размере 30 миллионов долларов, а также кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 62 миллиона долларов.
Глава государства в рамках реализуемого проекта предоставил СП «Наманган шарбати» ряд льгот и преференций. Так, например, предприятие освобождено до 1 января 2022 года от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на имущество юридических лиц и обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд.
Также оно освобождено от таможенных платежей за ввозимое оборудование, комплектующие изделия, сырье, материалы и химикаты, используемые для производства продукции на основе химического сырья, не производимые в республике.
Напомним, что в Узбекистане до конца 2019 года планируется реализовать 132 инвестиционных проекта в текстильной отрасли, половина из которых будут профинансированы за счет иностранных инвестиций и кредитов. Общая стоимость проектов составит около 2,2 миллиарда долларов.
В частности, предусматривается создание 112 современных, высокотехнологичных производств, расширение, модернизация и технологическое переоснащение 20 действующих мощностей. Все это позволит увеличить экспортный потенциал отрасли до 2,5 миллиарда долларов в год, а также создать более 25 тысяч рабочих мест.