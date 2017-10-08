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10:53 (мск), источник: Sputnik.md

Эксперт: я всегда считал молдавское вино лучшим

КИШИНЕВ, 08 окт — Sputnik. На российском рынке молдавское вино всегда выигрывало по сравнению с западноевропейскими конкурентами, утверждает директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Источник: Sputnik.md

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, безапелляционным преимуществом является умеренная цена продукта при его довольно высоком качестве.

«Я всегда считал и писал об этом в своих статьях еще 8−10 лет назад, что лучше купить бутылку молдавского вина за 130 рублей, чем за 200 рублей вино из Италии, Франции, Испании. И я продолжаю придерживаться этого мнения, потому что оно ничем не уступает винам дальнего зарубежья», — подчеркнул специалист.

Проигрывает молдавское вино западноевропейским образцам только в одном — в раскрученности. Здесь, говорит Дробиз, Молдову не сравнить ни с Францией, ни с Италией, ни с Испанией.

Большинство потребителей, сокрушается эксперт, верят надписи на бутылке «Made in France», поэтому готовы переплатить, не особо понимая, что в нее налито.

«Если в бутылку от французского вина налить молдавское, никто не почувствует разницы. Потому что 95 процентов потребителей ничего не понимают в вине», — добавил собеседник.

И сами виноделы весьма активно пользуются этим. Вадим Дробиз утверждает, что надпись на бутылке отнюдь не гарантирует то, что вино исключительно французское. Ежегодно во Францию, говорит он, завозятся тонны дешевого виноматериала из Испании, которое разливается по бутылкам и развозится по миру под маркой французского.

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