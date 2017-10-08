Эксперт: я всегда считал молдавское вино лучшим

Источник: Sputnik.md

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, безапелляционным преимуществом является умеренная цена продукта при его довольно высоком качестве.

«Я всегда считал и писал об этом в своих статьях еще 8−10 лет назад, что лучше купить бутылку молдавского вина за 130 рублей, чем за 200 рублей вино из Италии, Франции, Испании. И я продолжаю придерживаться этого мнения, потому что оно ничем не уступает винам дальнего зарубежья», — подчеркнул специалист.

Проигрывает молдавское вино западноевропейским образцам только в одном — в раскрученности. Здесь, говорит Дробиз, Молдову не сравнить ни с Францией, ни с Италией, ни с Испанией.

Большинство потребителей, сокрушается эксперт, верят надписи на бутылке «Made in France», поэтому готовы переплатить, не особо понимая, что в нее налито.

«Если в бутылку от французского вина налить молдавское, никто не почувствует разницы. Потому что 95 процентов потребителей ничего не понимают в вине», — добавил собеседник.