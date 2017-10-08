Колташов: криптовалюты подрывают национальные валюты

По словам эксперта, МВФ заинтересован в том, чтобы поддержать стабильность доллара и в том, чтобы страны с развивающимися экономиками постоянно находились на «крючке» и просили кредиты в этой валюте.

«Страны с развивающимися экономиками, периферийные, используют иностранную валюту для стабилизации собственной национальной валюты. А в случае, если в экономике государства есть еще и криптовалюта, то она оказывается более выигрышной, чем национальная валюта, и к национальной валюте постепенно интерес уменьшается, она становится слабой. Тогда нацвалюту нужно поддерживать — а для этого брать кредиты в МВФ. Вот и получается, что крптовалюты подрывают национальные валюты», — объяснил в интервью Sputnik Таджикистан Василий Колташов.