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11:14 (мск), источник: Sputnik

Колташов: криптовалюты подрывают национальные валюты

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал опасность наличия криптовалют в экономике государств.

ЦБ: $ 57.7612   +0.18 € 67.5344   -0.24 ММВБ: $ 58.1750   +0.48 € 68.2650   +0.75
Источник: Sputnik

По словам эксперта, МВФ заинтересован в том, чтобы поддержать стабильность доллара и в том, чтобы страны с развивающимися экономиками постоянно находились на «крючке» и просили кредиты в этой валюте.

«Страны с развивающимися экономиками, периферийные, используют иностранную валюту для стабилизации собственной национальной валюты. А в случае, если в экономике государства есть еще и криптовалюта, то она оказывается более выигрышной, чем национальная валюта, и к национальной валюте постепенно интерес уменьшается, она становится слабой. Тогда нацвалюту нужно поддерживать — а для этого брать кредиты в МВФ. Вот и получается, что крптовалюты подрывают национальные валюты», — объяснил в интервью Sputnik Таджикистан Василий Колташов.

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