Standard & Poor’s прогнозирует рост ВВП Беларуси на 2 процента в год

Источник: Ежедневник.by

Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне «B». Об этом говорится в сообщении агентства.

S&P заявило, что повышению долгосрочного рейтинга способствовали рост ВВП Беларуси и обеспечение внешнего финансирования, пишет tut.by.

«Благодаря выпуску еврооблигаций и предоставлению официальных кредитов правительство обеспечило бóльшую часть своих потребностей в финансировании на 2018 год», — говорится в сообщении.

Аналитики S&P считают, что белорусская экономика в 2017—2020 гг. будет расти в среднем на 2%. Этому будет способствовать нормализация двусторонних отношений между Беларусью и Россией, а также улучшение экономических показателей у основных торговых партнеров — РФ и Евросоюза.

В то же время в агентстве подчеркивают, что расширение экономической активности в 2017 году вызвано в первую очередь циклическими, а не структурными факторами. После привлечения внешнего финансирования власти Беларуси уже «не столь заинтересованы в привлечении кредита от МВФ, как ранее, и как следствие, стимул проводить масштабные структурные реформы, вероятно, уменьшился», говорится в пресс-релизе.

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-августе 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,6%. Таким образом, белорусская экономика после двухлетней рецессии показывает положительную динамику. Власти Беларуси прогнозировали по итогам 2017 года рост ВВП на 1,7%.