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11:32 (мск), источник: БЕЛТА

Вертолетный медицинский модуль поступил в Авиацию МЧС Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Авиацию МЧС Беларуси поступил вертолетный медицинский модуль, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Источник: РИА "Новости"

Вертолетный медицинский модуль ММВ.9520.000−03 предназначен для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим как на месте ЧС, так и на борту воздушного судна по пути следования в лечебное учреждение. Он рассчитан на двух пациентов и оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибриляции, портативным шестиканальным электрокардиографом, а также комплектами для иммобилизации пострадавших.

Вместе со спасателями будут летать медики. Сформированная реанимационная бригада состоит из врача и двух фельдшеров. В зависимости от сложности ситуации бригада может быть дополнена другими специалистами. Инициатором использования модуля выступает Минздрав по согласованию с руководством Авиации МЧС. Спасатели и медики отрабатывают механизмы взаимодействия по организации вылетов.

С 2017 года задачи санитарной авиации возложены на государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение «Авиация» МЧС Беларуси. Регулирует вопросы совместной работы двух ведомств в этом направлении постановление Минздрава и МЧС, где утвержден порядок взаимодействия специалистов и вылетов к месту происшествия в случае необходимости.

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