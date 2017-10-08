Вертолетный медицинский модуль поступил в Авиацию МЧС Беларуси

Источник: РИА "Новости"

Вертолетный медицинский модуль ММВ.9520.000−03 предназначен для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим как на месте ЧС, так и на борту воздушного судна по пути следования в лечебное учреждение. Он рассчитан на двух пациентов и оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибриляции, портативным шестиканальным электрокардиографом, а также комплектами для иммобилизации пострадавших.

Вместе со спасателями будут летать медики. Сформированная реанимационная бригада состоит из врача и двух фельдшеров. В зависимости от сложности ситуации бригада может быть дополнена другими специалистами. Инициатором использования модуля выступает Минздрав по согласованию с руководством Авиации МЧС. Спасатели и медики отрабатывают механизмы взаимодействия по организации вылетов.