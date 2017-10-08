В Севастополе отремонтировали почти 200 домов

По его словам, в работе сейчас находятся 130 домов, в которых до начала отопительного сезона планируется завершить ремонт кровли и системы отопления. Всего до конца года предполагается отремонтировать 415 домов.

Рудь отметил, что около 60% предусмотренных работ касаются ремонта крыш, оставшаяся часть — фасадов и инженерных сетей. «Мы сконцентрированы в первую очередь на капитальном ремонте крыш, потому что именно они вызывают наибольшее беспокойство у жителей. В течение этого и следующего года мы делаем акцент именно на этот вид работ, а также на замену инженерных сетей. У нас достаточно много домов, техническое состояние которых, в отличие от внешнего вида, оставляет желать лучшего», — цитирует директора фонда пресс-служба правительства Севастополя.