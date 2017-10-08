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21:42 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе отремонтировали почти 200 домов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости (Крым). К настоящему времени в Севастополе сданы после капитального ремонта 197 жилых домов. Об этом сообщил директор Фонда содействия капитальному ремонту города Максим Рудь.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в работе сейчас находятся 130 домов, в которых до начала отопительного сезона планируется завершить ремонт кровли и системы отопления. Всего до конца года предполагается отремонтировать 415 домов.

Рудь отметил, что около 60% предусмотренных работ касаются ремонта крыш, оставшаяся часть — фасадов и инженерных сетей. «Мы сконцентрированы в первую очередь на капитальном ремонте крыш, потому что именно они вызывают наибольшее беспокойство у жителей. В течение этого и следующего года мы делаем акцент именно на этот вид работ, а также на замену инженерных сетей. У нас достаточно много домов, техническое состояние которых, в отличие от внешнего вида, оставляет желать лучшего», — цитирует директора фонда пресс-служба правительства Севастополя.

Также Рудь сообщил, что в 2018 году планируется отремонтировать 206 многоквартирных домов. Жильцам уже направлены уведомления, необходимая информация включена в платежные документы.

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