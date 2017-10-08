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14:35 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В. Голубев: При ритмичной работе строительство «Ростов-Арены» завершат в ноябре

На главном строительном объекте Ростовской области к ЧМ-18 прошло рабочее совещание первого заместителя министра строительства РФ Леонида Ставицкого и донского губернатора Василия Голубева.

Они обсудили завершение строительства стадиона «Ростов-Арена», сообщает пресс-служба главы региона.

Леонид Ставицкий и Василий Голубев осмотрели газон спортивного объекта, побывали в тренировочных помещениях для футболистов, оценили качество сидений на трибунах. Затем участники совещания обсудили шаги по скорейшему оформлению сдачи «Ростов-Арены» в эксплуатацию.

«Вопросы документального оформления должны быть четко отработаны. Важно полное взаимодействие всех сторон по вводу объекта в строй», — подчеркнул заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий.

Василий Голубев напомнил присутствующим, что «Ростов-Арена» на совете при президенте России была названа лидером среди всех строящихся к ЧМ объектов. Поэтому он потребовал сохранить активный темп завершающих работ:

«Ростов-Арена» на совете при Президенте РФ была названа лидером среди всех строящихся к ЧМ объектов. И общая задача — сохранить это лидерство. По областной «дорожной карте» стадион должен быть завершен в ноябре.

«Убежден, что при ритмичной работе каждой из структур объект может быть введен в указанные сроки и с высоким качеством», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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