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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе построят зоопарк площадью 200 гектаров

Зверинец будет вмещать 5 тысяч питомцев.

Источник: Reuters

В Уфе появится настоящий зоопарк: 200 гектаров, 5 тысяч питомцев — проект масштабный. Зоопарк будет включать семь зон, представляющих ту или иную часть света: Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Антарктиду.

— До нашего проекта таких масштабных современных зоопарков не создавалось не только в Башкортостане, но и в России. У нас можно будет понаблюдать за жизнью животных, прогуляться по красивым дорожкам как пешком, так и на велосипеде, подышать свежим воздухом, так как вся территория будет находиться среди деревьев, с множеством водных объектов и аттракционов, -отметила руководитель ГАУ Зоологический сад «Агидель» Наталья Логунова.

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