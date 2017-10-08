В Уфе построят зоопарк площадью 200 гектаров

В Уфе появится настоящий зоопарк: 200 гектаров, 5 тысяч питомцев — проект масштабный. Зоопарк будет включать семь зон, представляющих ту или иную часть света: Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Антарктиду.

— До нашего проекта таких масштабных современных зоопарков не создавалось не только в Башкортостане, но и в России. У нас можно будет понаблюдать за жизнью животных, прогуляться по красивым дорожкам как пешком, так и на велосипеде, подышать свежим воздухом, так как вся территория будет находиться среди деревьев, с множеством водных объектов и аттракционов, -отметила руководитель ГАУ Зоологический сад «Агидель» Наталья Логунова.