В РК второй месяц подряд бьет рекорды объем потребительских кредитов

Удельный вес потребкредитов в общем объеме кредитов БВУ РК за год вырос с 19,7% до 21,5%, месяцем ранее — 21,2%, сообщает Ranking.kz Доля просроченных потребительских кредитов за год, к концу августа 2017 года уменьшилась с 8,5% до 7,0% и составляет 195,8 млрд тг.

Годовой прирост потребительских кредитов физлиц по РК показали все 16 регионов. Лидирует Астана — на 33,0 млрд тг (16,8%), до 229,8 млрд. Доля от РК выросла с 7,9% до 8,2%. На втором месте Алматы — годовой прирост на 30,9 млрд тг (3,0%), до 1045,0 млрд. Доля от РК при этом сократилась с 40,6% до 37,3%. Замыкает топ-3 Карагандинская область с годовым приростом на 30,1 млрд тг (20,4%), до 177,1 млрд. Доля от РК увеличилась с 5,9% до 6,3%.

Самыми доступными потребительскими кредитами в Казахстане являются беззалоговые кредиты на небольшие суммы (до 1 миллиона тенге), для получения которых не требуется обеспечение и высокие оклады.