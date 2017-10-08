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15:05 (мск), источник: ИА Башинформ

На границе Башкирии и Татарии выставлены круглосуточные посты из-за ящура

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Ветеринарная служба Татарстана, совместно с сотрудниками ГИБДД, на границе с Башкортостаном выставила круглосуточные посты из-за вспышки ящура в Туймазинском районе.

Источник: РИА "Новости"

Для недопущения опасного вируса на территорию Татарстана, ни одна техника не проходит без санитарной обработки, отмечается на сайте Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Туймазинском районе Башкортостана из-за заболевания животных вирусом ящура. В районе установлен карантин.

Следственный комитет ведет проверку.

У специалистов уже есть предположения, что ящур, который в Башкортостане в последний раз был зафиксирован в 1977 году, завез один из фермеров. Предположительно, вирус попал в республику из Средней Азии с мелким рогатым скотом.

Вакцинация животных от этого заболевания не была предусмотрена, поскольку Башкирия не входит в число 32 субъектов РФ, которые находятся в буферной зоне с регионами, где в последние два года была вспышка ящура.

Ранее сообщалось, что в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО «Нур» в селе Кандры обнаружен вирус ящура у крупного рогатого скота.

Весь крупный рогатый скот в трех населенных пунктах — 473 головы — подлежит отчуждению.

Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

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