На границе Башкирии и Татарии выставлены круглосуточные посты из-за ящура
УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Ветеринарная служба Татарстана, совместно с сотрудниками ГИБДД, на границе с Башкортостаном выставила круглосуточные посты
УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Ветеринарная служба Татарстана, совместно с сотрудниками ГИБДД, на границе с Башкортостаном выставила круглосуточные посты
Для недопущения опасного вируса на территорию Татарстана, ни одна техника не проходит без санитарной обработки, отмечается на сайте Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Туймазинском районе Башкортостана
Следственный комитет ведет проверку.
У специалистов уже есть предположения, что ящур, который в Башкортостане в последний раз был зафиксирован в 1977 году, завез один из фермеров. Предположительно, вирус попал в республику из Средней Азии с мелким рогатым скотом.
Вакцинация животных от этого заболевания не была предусмотрена, поскольку Башкирия не входит в число 32 субъектов РФ, которые находятся в буферной зоне с регионами, где в последние два года была вспышка ящура.
Ранее сообщалось, что в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО «Нур» в селе Кандры обнаружен вирус ящура у крупного рогатого скота.
Весь крупный рогатый скот в трех населенных пунктах — 473 головы — подлежит отчуждению.
Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе