Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
10Учителя при власти
14:52 (мск), источник: m24.ru

Число долгостроев за 7 лет уменьшилось почти в 2,5 раза — Собянин

Число долгостроев в столице за последние семь лет уменьшилось почти в 2,5 раза — с 669 до 261, написал Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Reuters

«Постепенно разбираемся с долгостроями. Только в этом году ввели в эксплуатацию и возобновили работы на 28 объектах. Мы начали системную работу с этой проблемой семь лет назад и за это время сократили количество заброшенных зданий с 669 до 261», — заявил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что в списке исключенных из перечня объектов-долгостроев в Москве за семь месяцев 2017 года находятся гараж-стоянка в Северном Бутово, гостиничный комплекс в САО, многофункциональный торгово-административный комплекс на Нахимовском проспекте, учебно-административный корпус Московской финансово-юридической академии в ЮЗАО.

Власти Москвы составят «дорожную карту» по городским долгостроям
Во время загрузки произошла ошибка.
24 июля© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за единство Испании
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь