Число долгостроев за 7 лет уменьшилось почти в 2,5 раза — Собянин

«Постепенно разбираемся с долгостроями. Только в этом году ввели в эксплуатацию и возобновили работы на 28 объектах. Мы начали системную работу с этой проблемой семь лет назад и за это время сократили количество заброшенных зданий с 669 до 261», — заявил мэр Москвы.