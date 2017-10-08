Число долгостроев за 7 лет уменьшилось почти в 2,5 раза — Собянин
Число долгостроев в столице за последние семь лет уменьшилось почти в 2,5 раза — с 669 до 261, написал Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Число долгостроев в столице за последние семь лет уменьшилось почти в 2,5 раза — с 669 до 261, написал Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Постепенно разбираемся с долгостроями. Только в этом году ввели в эксплуатацию и возобновили работы на 28 объектах. Мы начали системную работу с этой проблемой семь лет назад и за это время сократили количество заброшенных зданий с 669 до 261», — заявил мэр Москвы.
Ранее стало известно, что в списке исключенных из перечня