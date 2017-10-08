Отопление в домах Минска будут включать до пятницы

Источник: РИА "Новости"

Руководство столицы подписало решение о включении отопления в жилых домах еще в пятницу, а начать отопительный сезон для квартир обещают уже 9 октября.

Впрочем, отопление за один день включить невозможно. Судя по информации, которую предоставляют по запросам в сервисе 115, у некоторых пользователей батареи станут горячими только к концу рабочей недели — например, на улице Якуба Коласа отопление появится 13 октября, а в домах по улице Плеханова — уже 9 октября.

Узнать о точной дате включения отопления в вашем доме можно при помощи бота сервиса 115 в Telegram и Viber — ему необходимо надо отправить свой адрес, в ответ будет прислана информация по вопросу. Информацию в боте можно получить бесплатно.

Для включения отопления в жилом фонде среднесуточная температура воздуха должна пять суток держаться на уровне +8 градусов и ниже. Отопительный сезон для социальных объектов уже начался 3 октября.