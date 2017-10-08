Неделя рекламы и маркетинга ADWEEK 2017 определит лучших в 12 номинациях

На выставке с 28 февраля по 2 марта будут демонстрироваться достижения производственных рекламных, медийных и маркетинговых агентств, дизайн- и веб-студий, полиграфических предприятий, производителей видео, сувенирных изделий.
Конференция пройдет с 28 февраля по 1 марта 2018 года в формате презентаций, мастер-классов и панельных дискуссий.
Конкурс ADWEEK призван привлечь внимание потенциальных инвесторов, партнеров и широкой аудитории, а также поддержать нестандартные маркетинговые и рекламные решения в продвижении отечественных продуктов и брендов.
Конкурс ADWEEK будет проводится по следующим категориям:
— видео
— брендинг
— Print & Outdoor
— аудио
— интегрированная кампания
— SMM
— PR
— Web
— Indoor& Exhibition
— концепт
— BTL & Event marketing
— социальная реклама.
Чтобы принять участие в конкурсе, субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся как заказчиками, так и исполнителями, могут представить рекламные, маркетинговые проекты и профессиональные достижения, соответствующие требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан. Для этого следует:
1. Прислать заявку на info@adweek.uz.
2. Зарегистрироваться на официальном сайте www.adweek.uz, оправить заявку в соответствующей категории.
Победителям будет присвоено звание «Лучший» в своей категории с возможностью дальнейшего указания данного звания в СМИ, на упаковке, на презентациях и других мероприятиях коммерческого характера.
Завершит Неделю маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 торжественная церемония вручения наград победителям в каждой номинации.
Неделя маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 проводится Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственным налоговым комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палатой, Агентством по интеллектуальной собственности, Ассоциацией предприятий «Национальный маркетинговый центр», Expocontact, маркетинговым агентством De Facto, Maslov PR Tashkent, UNNO Creative Agency.