Неделя рекламы и маркетинга ADWEEK 2017 определит лучших в 12 номинациях

Источник: Kommersant.uz

На выставке с 28 февраля по 2 марта будут демонстрироваться достижения производственных рекламных, медийных и маркетинговых агентств, дизайн- и веб-студий, полиграфических предприятий, производителей видео, сувенирных изделий.

Конференция пройдет с 28 февраля по 1 марта 2018 года в формате презентаций, мастер-классов и панельных дискуссий.

Конкурс ADWEEK призван привлечь внимание потенциальных инвесторов, партнеров и широкой аудитории, а также поддержать нестандартные маркетинговые и рекламные решения в продвижении отечественных продуктов и брендов.

Конкурс ADWEEK будет проводится по следующим категориям:

— видео

— брендинг

— Print & Outdoor

— аудио

— интегрированная кампания

— SMM

— PR

— Web

— Indoor& Exhibition

— концепт

— BTL & Event marketing

— социальная реклама.

Чтобы принять участие в конкурсе, субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся как заказчиками, так и исполнителями, могут представить рекламные, маркетинговые проекты и профессиональные достижения, соответствующие требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан. Для этого следует:

1. Прислать заявку на info@adweek.uz.

2. Зарегистрироваться на официальном сайте www.adweek.uz, оправить заявку в соответствующей категории.

Победителям будет присвоено звание «Лучший» в своей категории с возможностью дальнейшего указания данного звания в СМИ, на упаковке, на презентациях и других мероприятиях коммерческого характера.

Завершит Неделю маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 торжественная церемония вручения наград победителям в каждой номинации.