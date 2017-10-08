Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Пожар на строительном рынке «Синдика»
20:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Какие продукты подешевели в Башкирии больше всего — статистика

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкирии озвучили данные очередного мониторинга цен на социально значимые продукты в регионе.

По сравнению с 25 сентября, больше других упал в цене сахар — на 6,9 процента. Его средняя цена составляет сегодня 35,92 рубля за килограмм.

На втором месте в списке подешевевших продуктов — репчатый лук (минус 5,4 процента). Сейчас его можно приобрести в среднем за 19,47 рубля килограмм.

На третьем месте — морковь, ставшая дешевле на 2,8 процента. Килограмм этого овоща обходится на данный момент жителям республики в 21,44 рубля.

Замыкают пятерку пшено и свежие огурцы, ставшие доступнее на 2,5 — 2,4 процента, соответственно. Их средняя стоимость в регионе равна 23,18 и 50,73 рубля за килограмм.

В перечень ставших дешевле продуктов из потребительской корзины также попали: свежая капуста, гречневая крупа, подсолнечное масло, говядина, свинина, соль, сметана, цельное пастеризованное молоко, рис, макароны, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сливочное масло и яблоки. Снижение цен на эти продукты, по сравнению с 25 сентября, составило в Башкирии 0,2 — 1,7 процента.

И, наоборот, список больше всего подскочивших в цене продуктов возглавили куриные яйца, ставшие дороже на 7,9 процента. В настоящее время десяток яиц обходится жителям республики в 43,39 рубля в среднем.

На 0,5 — 1 процент подорожали за это же время жирный творог, мороженая рыба, картофель, куры, цельное стерилизованное молоко и черный чай.

В список подорожавших продуктов в регионе также попали: сыры, мука, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, вермишель. Они стали дороже на 0,1 — 0,4 процента, отмечает Башкортостанстат.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Москве горит строительный рынок. Обобщение
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за единство Испании
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в шпионаже
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь