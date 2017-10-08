Какие продукты подешевели в Башкирии больше всего — статистика

По сравнению с 25 сентября, больше других упал в цене сахар — на 6,9 процента. Его средняя цена составляет сегодня 35,92 рубля за килограмм.

На втором месте в списке подешевевших продуктов — репчатый лук (минус 5,4 процента). Сейчас его можно приобрести в среднем за 19,47 рубля килограмм.

На третьем месте — морковь, ставшая дешевле на 2,8 процента. Килограмм этого овоща обходится на данный момент жителям республики в 21,44 рубля.

Замыкают пятерку пшено и свежие огурцы, ставшие доступнее на 2,5 — 2,4 процента, соответственно. Их средняя стоимость в регионе равна 23,18 и 50,73 рубля за килограмм.

В перечень ставших дешевле продуктов из потребительской корзины также попали: свежая капуста, гречневая крупа, подсолнечное масло, говядина, свинина, соль, сметана, цельное пастеризованное молоко, рис, макароны, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сливочное масло и яблоки. Снижение цен на эти продукты, по сравнению с 25 сентября, составило в Башкирии 0,2 — 1,7 процента.

И, наоборот, список больше всего подскочивших в цене продуктов возглавили куриные яйца, ставшие дороже на 7,9 процента. В настоящее время десяток яиц обходится жителям республики в 43,39 рубля в среднем.

На 0,5 — 1 процент подорожали за это же время жирный творог, мороженая рыба, картофель, куры, цельное стерилизованное молоко и черный чай.