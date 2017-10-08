Алматинцы раскупили обогреватели в магазинах
Алматинцы раскупили обогреватели в магазинах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Алматинцы раскупили обогреватели в магазинах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в
«На Розыбакиева можете приобрести обогреватели типа конвектор, по площади от 12 до 30 квадратных метров. Все запасы быстро разобрали, и ближайшие поставки ожидаются примерно через две недели», — сообщил менеджер
В компании отметили, что поставки ожидаются в ближайшее время. В торговой сети «Планета Электроники» похоже обогреватели также пользуются большим спросом.
«На входе крупного магазина «Планеты электроники» на Толе би — Ауэзова висит объявление — «Обогревателей нет».
Отметим, корреспондент Tengrinews.kz объехал магазины крупных торговых сетей «Технодом», Sulpak, Alser и «Планета электроники», однако купить обогреватель так и не удалось.
Напомним, ранее сообщалось, что отопление в многоквартирные дома Алматы дадут ориентировочно 15 октября. Больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты города получат тепло за неделю до начала нового отопительного сезона. Потребители тепловой энергии, включая многоквартирные жилые дома, начнут получать тепло ориентировочно с 15 октября. Как отметили в управлении, указанная дата нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы. Согласно Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в городе Алматы, отопительный период начинается, если среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов и ниже в течение пяти суток.