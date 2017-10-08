Алматинцы раскупили обогреватели в магазинах

Источник: Tengrinews

Как сообщили в call-центре компании «Sulpak» обогревателей у них по всем магазинам в городе не осталось. Кроме того, неизвестно и когда будут новые поставки. Как сообщили корреспонденту в одном из магазинов сети, они закончились еще накануне. В торговой сети «Мечта» сообщили, что в наличии остались лишь в одном магазине из их сети.

«На Розыбакиева можете приобрести обогреватели типа конвектор, по площади от 12 до 30 квадратных метров. Все запасы быстро разобрали, и ближайшие поставки ожидаются примерно через две недели», — сообщил менеджер call-центра торговой сети «Мечта». Продавец крупного магазина сети «Технодом» в ТЦ «Армада» сообщил, что осталось пять обогревателей. «Люди приходят утром раскупают. В наличии только конвекционные и масляные. Микатермические (обогреватели — Прим.автора) не завозят» «Ожидаем поставок на данный момент обогревателей нет во всех 11 магазинах», — сообщили в call-центре сети «Технодом».

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В компании отметили, что поставки ожидаются в ближайшее время. В торговой сети «Планета Электроники» похоже обогреватели также пользуются большим спросом.

«На входе крупного магазина «Планеты электроники» на Толе би — Ауэзова висит объявление — «Обогревателей нет».

Отметим, корреспондент Tengrinews.kz объехал магазины крупных торговых сетей «Технодом», Sulpak, Alser и «Планета электроники», однако купить обогреватель так и не удалось.