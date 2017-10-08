Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ показали способности ракетоносца РФ в 60-секундном видео
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Пожар на строительном рынке «Синдика»
21:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На ВДНХ-Экспо в Уфе 26 октября состоится Фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ».

Фестиваль призван содействовать повышению престижа рабочих профессий, развитию рабочих специальностей и способствовать увеличению доли профессиональных рабочих кадров, как в Уфе, так и в республике в целом.

Крупнейшие промышленные компании региона предложат посетителям различные интерактивные зоны для знакомства с самыми популярными рабочими профессиями. Учащихся ждут тренажеры, образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехника.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, на фестивале будет действовать деловая зона для HR-специалистов.

Кроме того, запланировано проведение открытого семинара для родителей учащихся по вопросам ранней профориентации.

Все желающие смогут посетить круглый стол на тему «Сопровождаемое трудоустройство молодежи, в том числе трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья», семинар «Приоритетные направления в профориентации. Осознанный подход» и мастер-класс «Использование робототехники в деятельности HR-специалиста».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Москве горит строительный рынок. Обобщение
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за единство Испании
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в шпионаже
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь