Уфимцев приглашают на фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»
УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На
УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На
Фестиваль призван содействовать повышению престижа рабочих профессий, развитию рабочих специальностей и способствовать увеличению доли профессиональных рабочих кадров, как в Уфе, так и в республике в целом.
Крупнейшие промышленные компании региона предложат посетителям различные интерактивные зоны для знакомства с самыми популярными рабочими профессиями. Учащихся ждут тренажеры, образцы
Как сообщили в
Кроме того, запланировано проведение открытого семинара для родителей учащихся по вопросам ранней профориентации.
Все желающие смогут посетить круглый стол на тему «Сопровождаемое трудоустройство молодежи, в том числе трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья», семинар «Приоритетные направления в профориентации. Осознанный подход» и