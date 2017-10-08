Уфимцев приглашают на фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»

Фестиваль призван содействовать повышению престижа рабочих профессий, развитию рабочих специальностей и способствовать увеличению доли профессиональных рабочих кадров, как в Уфе, так и в республике в целом.

Крупнейшие промышленные компании региона предложат посетителям различные интерактивные зоны для знакомства с самыми популярными рабочими профессиями. Учащихся ждут тренажеры, образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехника.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, на фестивале будет действовать деловая зона для HR-специалистов.

Кроме того, запланировано проведение открытого семинара для родителей учащихся по вопросам ранней профориентации.