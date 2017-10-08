Беларусь строит в Венесуэле дома, несмотря на долги

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Беларусь продолжает строительство домов в Венесуэле, хотя за стройуслуги латиноамериканская страна должна республике более 100 миллионов долларов, заявил в эфире телеканала ОНТ министр архитектуры и строительства республики Анатолий Черный.

Беларусь в четверг посещал президент Венесуэлы Николас Мадуро — у него были переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и другими высокими представителями страны.

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Сегодня Беларусь и Венесуэла продолжают реализовывать общие проекты — в том числе и в строительстве. По словам главы Минстроя, Венесуэла пока не заплатила республике за стройуслуги на сумму свыше 100 миллионов долларов.

«Понимая ситуацию и отношения между странами, мы продолжаем строительство», — отметил Черный.

Сегодня республика достраивает в Венесуэле жилые дома. В будущем возможно возведение агрогородков для Боливарианской республики.