Беларусь строит в Венесуэле дома, несмотря на долги
Долги правительства Венесуэлы перед белорусами за строительные услуги превышают 100 миллионов долларов.
Долги правительства Венесуэлы перед белорусами за строительные услуги превышают 100 миллионов долларов.
МИНСК, 8 окт — Sputnik. Беларусь продолжает строительство домов в Венесуэле, хотя за стройуслуги латиноамериканская страна должна республике более 100 миллионов долларов, заявил в эфире телеканала ОНТ министр архитектуры и строительства республики Анатолий Черный.
Беларусь в четверг посещал президент Венесуэлы Николас Мадуро — у него были переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и другими высокими представителями страны.
Сегодня Беларусь и Венесуэла продолжают реализовывать общие проекты — в том числе и в строительстве. По словам главы Минстроя, Венесуэла пока не заплатила республике за стройуслуги на сумму свыше 100 миллионов долларов.
«Понимая ситуацию и отношения между странами, мы продолжаем строительство», — отметил Черный.
Сегодня республика достраивает в Венесуэле жилые дома. В будущем возможно возведение агрогородков для Боливарианской республики.
Достигавший практически полутора миллиардов долларов товарооборот Беларуси и Венесуэлы в последние годы продолжает снижаться. Ситуацию усугубляет негативное состояние экономики в латиноамериканской стране, которое Мадуро объясняет происками западных стран.