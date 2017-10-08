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8 октября, источник: Tengrinews

СМИ узнали, на какие авто снизят растаможку в 2018 году

Министерство экономики Казахстана готовит приказ, утверждающий новые таможенные пошлины.

Источник: Tengrinews

Документ пока находится на общественном обсуждении, но до конца 2017 года должен быть принят, сообщают «Колеса». Издание отмечает, что согласно проекту бывшие в употреблении машины по-прежнему будут идентифицироваться разными кодами ТН ВЭД, но пошлины для авто в возрасте до 7 лет предполагается уравнять в градациях 3−5 и 5−7 лет (ранее они тарифицировались отдельно).

«Интересно также, что пошлины на новые малолитражки в 2018 году хотят оставить неизменными, и гибридные автомобили также не получили послаблений — тарифицируются согласно объему двигателя. На 1−2 процента снизятся пошлины на некоторые виды автобусов, спецтехники и деталей, предназначенных для промышленной сборки», — говорится в статье.

Согласно проекту приказа, пошлины на автомобили в 2018 году будут выглядеть следующим образом: В 2015 году Казахстан официально вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО), взяв на себя обязательство ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на транспортные средства. С тех пор пошлины понижали уже два раза, и в данное время чиновники готовят новое послабление.

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