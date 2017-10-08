СМИ узнали, на какие авто снизят растаможку в 2018 году
Министерство экономики Казахстана готовит приказ, утверждающий новые таможенные пошлины.
Министерство экономики Казахстана готовит приказ, утверждающий новые таможенные пошлины.
Документ пока находится на общественном обсуждении, но до конца 2017 года должен быть принят, сообщают «Колеса». Издание отмечает, что согласно проекту бывшие в употреблении машины
«Интересно также, что пошлины на новые малолитражки в 2018 году хотят оставить неизменными, и гибридные автомобили также не получили послаблений — тарифицируются согласно объему двигателя. На 1−2 процента снизятся пошлины на некоторые виды автобусов, спецтехники и деталей, предназначенных для промышленной сборки», — говорится в статье.
Согласно проекту приказа, пошлины на автомобили в 2018 году будут выглядеть следующим образом: В 2015 году Казахстан официально вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО), взяв на себя обязательство ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на транспортные средства. С тех пор пошлины понижали уже два раза, и в данное время чиновники готовят новое послабление.