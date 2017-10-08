СМИ узнали, на какие авто снизят растаможку в 2018 году

Источник: Tengrinews

Документ пока находится на общественном обсуждении, но до конца 2017 года должен быть принят, сообщают «Колеса». Издание отмечает, что согласно проекту бывшие в употреблении машины по-прежнему будут идентифицироваться разными кодами ТН ВЭД, но пошлины для авто в возрасте до 7 лет предполагается уравнять в градациях 3−5 и 5−7 лет (ранее они тарифицировались отдельно).

«Интересно также, что пошлины на новые малолитражки в 2018 году хотят оставить неизменными, и гибридные автомобили также не получили послаблений — тарифицируются согласно объему двигателя. На 1−2 процента снизятся пошлины на некоторые виды автобусов, спецтехники и деталей, предназначенных для промышленной сборки», — говорится в статье.