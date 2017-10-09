Разработан новый ГОСТ на соль, из него уберут термин «поваренная»

Термин искажает смысл названия продукта. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья.

Кроме того, по новому ГОСТу соль теперь может быть не только белого, но и бежевого цвета. Но зато йодировать ее можно будет только одним способом. Единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, который удерживает полезную добавку 18 месяцев.