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06:15 (мск), источник: Известия

Разработан новый ГОСТ на соль, из него уберут термин «поваренная»

Новый ГОСТ на соль, из которого уберут термин «поваренная», разработан ассоциацией «Руспродсоюз», соль будет называться просто «пищевой».

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Известиям» рассказал директор по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник.

Термин искажает смысл названия продукта. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья.
Алексей Тюник
Директор по GR ассоциации «Руспродсоюз»
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На данный момент определение «поваренная» является данью традиции.

Кроме того, по новому ГОСТу соль теперь может быть не только белого, но и бежевого цвета. Но зато йодировать ее можно будет только одним способом. Единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, который удерживает полезную добавку 18 месяцев.

Ожидается, что новый ГОСТ должен в следующем месяце одобрить Росстандарт.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Как уже не раз было доказано, самой полезной является соль, не содержащая в себе никаких посторонних добавок, и это главный критерий её качества, а как она...
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