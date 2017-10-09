Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12184-й праздник пива «Октоберфест»
03:38 (мск), источник: Восток Медиа

В ТОСЭР «Комсомольск» запустили переработку старых автопокрышек

Безотходное производство позволяет пустить резину в дело.

Резидент ТОСЭР «Комсомольск» открыл производство по утилизации и переработке изношенных автопокрышек в резиновую крошку. Новое для Дальнего Востока предприятие пропускает 1500 старых шин в сутки.

Мощность автоматической линии «Сибпроммаш РДК-650», предназначенной для измельчения покрышек с металлическим и тканевым кордом, рассчитана на переработку 3500 тонн изношенной резины в год и выпуск 2000 тонн резиновой крошки. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, процесс почти полностью автоматизирован, человеческий труд используется только на первом этапе, когда шины режут и подают в шредер.

«Данный узел разработан с учётом анализа аналогичных зарубежных установок и отличается высокой производительностью, низкими энергозатратами, надёжностью, удобством и простотой. После первичного шредера куски резины размером 50−70 миллиметров проходят стадию дальнейшего измельчения и отделения основной массы металлокорда. Получаем резиновые чипсы размерами 20×20, которые затем дробятся на фракции величиной от 1 до 5 миллиметра», — сообщил директор ООО «Тапир-ЭКО» Станислав Кузема.

Компания сделала ставку на безотходное производство и экологически безопасное технологическое оборудование с наличием циклонов и фильтров. На предприятии уже переработали порядка 210 тонн автопокрышек и произвели 115 тонн резиновой крошки.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что из полученного материала компания изготовит бесшовные покрытия для стадионов и велодорожек, а также безопасную плитку для детских площадок различного цвета и конфигурации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Новый глава Приморья уволил нескольких вице-губернаторов
Шестой полевой не помог: хабаровский «Амур» проиграл «Трактору»
В Москве горит строительный рынок: что известно на данный момент
Пожар на строительном рынке в Москве локализован
Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Госдума разъяснит гражданам законы в социальных сетях
В Ростове-на-Дону горит рынок на площади 5000 кв. метров
США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Турции
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь