В ТОСЭР «Комсомольск» запустили переработку старых автопокрышек

Резидент ТОСЭР «Комсомольск» открыл производство по утилизации и переработке изношенных автопокрышек в резиновую крошку. Новое для Дальнего Востока предприятие пропускает 1500 старых шин в сутки.

Мощность автоматической линии «Сибпроммаш РДК-650», предназначенной для измельчения покрышек с металлическим и тканевым кордом, рассчитана на переработку 3500 тонн изношенной резины в год и выпуск 2000 тонн резиновой крошки. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, процесс почти полностью автоматизирован, человеческий труд используется только на первом этапе, когда шины режут и подают в шредер.

«Данный узел разработан с учётом анализа аналогичных зарубежных установок и отличается высокой производительностью, низкими энергозатратами, надёжностью, удобством и простотой. После первичного шредера куски резины размером 50−70 миллиметров проходят стадию дальнейшего измельчения и отделения основной массы металлокорда. Получаем резиновые чипсы размерами 20×20, которые затем дробятся на фракции величиной от 1 до 5 миллиметра», — сообщил директор ООО «Тапир-ЭКО» Станислав Кузема.

Компания сделала ставку на безотходное производство и экологически безопасное технологическое оборудование с наличием циклонов и фильтров. На предприятии уже переработали порядка 210 тонн автопокрышек и произвели 115 тонн резиновой крошки.