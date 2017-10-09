Пассажиров «ВИМ-Авиа» на Дальний Восток довезут бесплатно

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Пассажиров «ВИМ-Авиа» до 28 октября на Дальний Восток будут доставлять другие авиаперевозчики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на заявление федерального Минтранса. Авиакомпания завершила активную фазу перевозок.

«Достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами “ВИМ-АВИА” на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток», — уточняют в ведомстве.

Компании, которые будут перевозить таким образом пассажиров, в сообщении не называются.

За выходные «ВИМ-АВИА» выполнила 14 рейсов — 8 полетов 7 октября и 6 — 8 октября.

До конца этой недели (15 октября) будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.

Напомним, рейсы авиакомпании были отменены из-за задолженности перевозчика перед топливно-заправочными организациями. Принято решение о том, что регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» выполнят другие российские компании.

Перевозчик в том числе осуществлял перелёты на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока — Благовещенск, Анадырь, Магадан. В Хабаровском крае после закрытия маршрута Хабаровск-Москва единственный прямой рейс от данного перевозчика действовал в Комсомольске-на-Амуре.

Как ранее рассказывал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель «ВИМ-Авиа» Андрей Камзин, чтобы доставить в пункты назначения пассажиров, их планируют сгруппировать.