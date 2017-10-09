Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12184-й праздник пива «Октоберфест»
03:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пассажиров «ВИМ-Авиа» на Дальний Восток довезут бесплатно

Авиакомпании будут принимать пассажиров на свободные места до 28 октября.

Источник: Reuters

Пассажиров «ВИМ-Авиа» до 28 октября на Дальний Восток будут доставлять другие авиаперевозчики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на заявление федерального Минтранса. Авиакомпания завершила активную фазу перевозок.

«Достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами “ВИМ-АВИА” на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток», — уточняют в ведомстве.
Компании, которые будут перевозить таким образом пассажиров, в сообщении не называются.

За выходные «ВИМ-АВИА» выполнила 14 рейсов — 8 полетов 7 октября и 6 — 8 октября.

До конца этой недели (15 октября) будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.

Напомним, рейсы авиакомпании были отменены из-за задолженности перевозчика перед топливно-заправочными организациями. Принято решение о том, что регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» выполнят другие российские компании.

Перевозчик в том числе осуществлял перелёты на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока — Благовещенск, Анадырь, Магадан. В Хабаровском крае после закрытия маршрута Хабаровск-Москва единственный прямой рейс от данного перевозчика действовал в Комсомольске-на-Амуре.

Как ранее рассказывал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель «ВИМ-Авиа» Андрей Камзин, чтобы доставить в пункты назначения пассажиров, их планируют сгруппировать.

Сообщалось также, что осуществлять перевозки пассажиров по направлению Комсомольск-на-Амуре — Москва будут компании «Аэрофлот» и «Сибирь».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Поддержку от государства ждут туроператоры ДВ
«Амур» впервые в сезоне выиграл дома в основное время
В Москве горит строительный рынок: что известно на данный момент
Пожар на строительном рынке в Москве локализован
Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Госдума разъяснит гражданам законы в социальных сетях
В Ростове-на-Дону горит рынок на площади 5000 кв. метров
США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Турции
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь