В Хабаровском крае главу строительной компании отправили под суд
Сергей Бегун не выплатил своим сотрудникам больше 20 миллионов рублей.
Сергей Бегун не выплатил своим сотрудникам больше 20 миллионов рублей.
В Хабаровском крае в суд направили уголовное дело против руководителя строительной компании Сергея Бегуна. По версии следствия, за два с лишним года он не выплатил своим сотрудникам в общей сложности больше 20 миллионов рублей.
Правоохранители выяснили, что в период с марта 2014 года по сентябрь 2016-го Сергей Бегун, несмотря на наличие денег, позволяющих в полном объёме погасить долг по заработной плате перед работниками, расходовал суммы на другие цели в интересах своего предприятия. Более того, самому себе злоумышленник за это же время выплатил больше трёх миллионов рублей. В итоге без денег остались 155 сотрудников компании, которым не выплатили свыше 20 миллионов рублей.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о подобных случаях. Например, директор «Амурэнергоресурса» задолжал своим работникам больше четырёх миллионов рублей. Сам он отрицает эту информацию, но показания его подчинённых говорят об обратном. При этом в компании была возможность начислять зарплату сотрудникам, но руководитель свои обязанности не исполнял.