В Хабаровском крае главу строительной компании отправили под суд

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае в суд направили уголовное дело против руководителя строительной компании Сергея Бегуна. По версии следствия, за два с лишним года он не выплатил своим сотрудникам в общей сложности больше 20 миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что в период с марта 2014 года по сентябрь 2016-го Сергей Бегун, несмотря на наличие денег, позволяющих в полном объёме погасить долг по заработной плате перед работниками, расходовал суммы на другие цели в интересах своего предприятия. Более того, самому себе злоумышленник за это же время выплатил больше трёх миллионов рублей. В итоге без денег остались 155 сотрудников компании, которым не выплатили свыше 20 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, обвиняемому грозит наказание до трёх лет лишения свободы. Чтобы обеспечить исковых требований потерпевших, на имущество обвиняемого общей стоимостью больше семи миллионов рублей наложили арест. Заместитель прокурора региона Максим Собчук направил уголовное дело в суд.