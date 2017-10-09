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04:28 (мск), источник: VLADNEWS

Эксперты нашли в Приморье опасное мясо

Результаты мониторинга Роспотребнадзора: птица, свинина и другие мясопродукты.

За первые девять месяцев текущего года Роспотребнадзором Приморья проведены контрольные рейды на 126 предприятиях, специализирующихся на производстве и продаже мяса и мясных продуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверки прошли на 7 предприятиях, занятых производством мяса и мясных продуктов, 74 предприятиях общественного питания, 40 предприятиях розничной торговли, 4 розничных рынках, 1 предприятии оптовой торговли.

Исследовано 63 пробы мясной продукции по санитарно-химическим показателям, 15 проб — на содержание антибиотиков, 13 проб — на наличие ГМО, 23 пробы — на содержание радиоактивных веществ, 32 пробы — по паразитологическим показателям, 139 проб — по физико-химическим показателям, 931 проба — по микробиологическим показателям.

Анализ результатов лабораторного контроля свидетельствует о стабильном качестве мясных продуктов по санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям.

По микробиологическим показателям удельный вес исследованных проб мясной продукции, не соответствующих требованиям нормативных документов, составил 3,6%, из них импортируемых — 5,6%, отечественного производства — 3,3% (9 месяцев 2016 года — 1,8%, из них импортируемых — 0,8%, отечественного производства — 1,9%).

По выявленным нарушениям требований нормативных документов составлено 138 протоколов об административном правонарушении, по которым наложено штрафов на сумму 2,1 миллиона рублей. Забраковано 57 партий общим весом 354,8 килограммов.

Причинами этого были: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность мясных продуктов (16 партий общим весом 74 килограмма), отсутствие маркировочных ярлыков, позволяющих идентифицировать мясную продукцию (8 партий общим весом 26,3 килограмма), отсутствие на маркировке информации о производителе, дате изготовления (32 партии общим весом 245 килограммов), несоответствие требованиям нормативных документов по показателям безопасности (1 партия в 9,5 килограмма).

С 18 августа по 29 сентября в регионе были проведены внеплановые проверки на 50 предприятиях, занятых производством, хранением и реализацией мясной продукции, в том числе на предприятиях общественного питания — 32, объектах придорожного сервиса — 2, предприятиях торговли — 11, продовольственных рынках — 4, предприятиях оптовой торговли — 1.

Нарушения в торговле мясной продукцией (торговля без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара) выявлены в одной торговой точке — в Лучегорске.

По итогам рейдов составлено 50 административных протоколов, по которым наложено штрафов на сумму 818 тысяч рублей. Направлено в суды края четыре протокола об административном правонарушении с иском о приостановлении деятельности предприятий (1 предприятие временной организации общественного питания, 2 предприятия общепита и 1 цех по производству кулинарных изделий).

Забраковано 4 партии мясной продукции общим весом 15 килограммов, из них в связи с отсутствием на маркировке информации о производителе, дате изготовления — одна партия в 2 килограмма, в связи с отсутствием документов, подтверждающих качество и безопасность — 3 партии общим весом 13 килограммов.

Проверки предприятий в сфере производства и оборота свинины и продуктов ее переработки, а также в сфере производства и оборота мяса птицы и продуктов его переработки проведены контрольно-надзорные мероприятия на 76 приморских предприятиях (в том числе на предприятиях, занятых производством мяса и мясных продуктов — 7, предприятиях общепита — 42, предприятиях розничной торговли — 21, розничных рынках — 4, предприятиях оптовой торговли — 1).

По итогам составлено 88 административных протоколов, наложено штрафов на сумму почти 1,5 миллиона рублей). В суды направлено 2 протокола о приостановлении деятельности объектов (временные организации общепита в Партизанске), по которым приняты решения об административном приостановлении деятельности на 30 и 7 суток.

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