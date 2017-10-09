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07:39 (мск), источник: Om1.ru

Омичи могут наблюдать за ремонтом Юбилейного моста в онлайн-режиме

Все фиксирует видеокамера, расположенная на одном из домов по улице Ленина.

Источник: Om1.ru

Как ранее писал Om.1, в ночь с 7 на 8 октября в Омске закрыли Юбилейный мост в связи с его капитальным ремонтом.

Но, у омичей есть возможность наблюдать за всем, что происходит на данном участке в режиме онлайн. Камера, расположенная на здания № 20 по улице Ленина обеспечивает полный обзор моста.

Уже сейчас видно, что мост закрыт для транспорта, но пешеходы и велосипедисты пока свободно его пересекают.

Наблюдать за работами на мосту омичи могут с помощью сервиса «Веб-камеры онлайн» перейдя по ссылке.

Напомним, что работы по ремонту Юбилейного моста продлятся 8 месяцев, до 30 мая 2018 года.

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