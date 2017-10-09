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09:17 (мск), источник: Ведомости

Из-за банкротства «ВИМ-авиа» туры в Крым и Турцию могут подорожать на 20%

Сейчас нет авиакомпании, которая продавала бы билеты так дешево.

Источник: РИА "Новости"

В связи с вероятным уходом с рынка авиакомпании «ВИМ-авиа» туристические путевки могут подорожать следующим летом на 10−20%, рассказали «Ведомостям» два человека, работающих в туристическом бизнесе.

Особенно сильно цены вырастут на тех направлениях, где «ВИМ-авиа» обслуживала ощутимую часть перевозок, считает один из них, — в Турцию, Россию (Сочи и Крым), Грецию и на Кипр.

Чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября, но последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября 2017 г.

В чартерных перевозках «ВИМ-авиа» занимала 15% рынка — для одной авиакомпании это много, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По данным Росавиации, за январь — август 2017 г. пассажироперевозки «ВИМ-авиа» выросли на 31% по сравнению с тем же периодом 2016 г. и достигли 1,8 млн пассажиров. По словам Ломидзе, на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов по такой цене, как «ВИМ-авиа».

Заметнее цены вырастут на чартерных рейсах, но и регулярные станут дороже, согласен гендиректор туроператора «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди.

Однако рынок не сможет долго жить без крупного чартерного игрока, считает он: довольно быстро место «ВИМ-авиа» займет либо уже существующий, либо новый перевозчик.

«ВИМ-авиа» действительно была значительно дешевле конкурентов, подтверждают оба собеседника «Ведомостей»: средняя цена билета Москва — Анталья составляет $250, «ВИМ-авиа» продавала их на $50−70 дешевле. Еще один человек, знакомый с тарифами «ВИМ-авиа», подтверждает размер дисконта и объясняет: туроператоры не стали бы продавать билеты авиакомпании, которая постоянно задерживает рейсы, если бы ее цены не были столь привлекательными.

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Авиакомпании не могут постоянно снижать цены, объясняет советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Дмитрий Горин: разумны разовые акции, постоянно низкие цены разорят авиакомпанию. Та же ситуация в 2015 г. была у авиакомпании «Трансаэро», напоминает вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, но после ее банкротства цены не взлетели, хотя пассажиров «Трансаэро» перевозила в разы больше, чем «ВИМ-авиа». Два туроператора, которые полагались в 2017 г. на «ВИМ-авиа», с 2018 г. запускают собственные полетные программы, что удержит цены, — TUI и НТК «Интурист», знает Горин.

Каждый год туроператоры поднимают цены на путевки в среднем соразмерно с инфляцией, продолжает Осауленко. По данным Росстата, в 2016 г. инфляция составила 5,4%. Такой рост, по словам Осауленко, помогает и нарастить продажи, и выгодно продавать туры. В летнем сезоне 2017 г. многие туроператоры, наоборот, снижали цены — на 7−15%, не согласен Горин: средняя цена путевки сравнялась с показателем 2014−2015 гг.

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Что делать, если мой рейс отменили?Главные вопросы авиакомпаниям, ответы на которые нужно знать любому путешественнику
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Ранее по этой теме уже писал здесь, что банкротство Вим-авиа приведёт к тому, что число авиаперевозчиков уменьшится, что автоматически скажется на повышении...
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