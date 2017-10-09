Из-за банкротства «ВИМ-авиа» туры в Крым и Турцию могут подорожать на 20%
Сейчас нет авиакомпании, которая продавала бы билеты так дешево.
Сейчас нет авиакомпании, которая продавала бы билеты так дешево.
В связи с вероятным уходом с рынка авиакомпании «ВИМ-авиа» туристические путевки могут подорожать следующим летом на 10−20%, рассказали «Ведомостям» два человека, работающих в туристическом бизнесе.
Чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября, но последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября 2017 г.
В чартерных перевозках «ВИМ-авиа» занимала 15% рынка — для одной авиакомпании это много, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По данным Росавиации, за январь — август 2017 г. пассажироперевозки «ВИМ-авиа» выросли на 31% по сравнению с тем же периодом 2016 г. и достигли 1,8 млн пассажиров. По словам Ломидзе, на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов по такой цене, как «ВИМ-авиа».
Заметнее цены вырастут на чартерных рейсах, но и регулярные станут дороже, согласен гендиректор туроператора «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди.
«ВИМ-авиа» действительно была значительно дешевле конкурентов, подтверждают оба собеседника «Ведомостей»: средняя цена билета Москва — Анталья составляет $250, «ВИМ-авиа» продавала их на $50−70 дешевле. Еще один человек, знакомый с тарифами «ВИМ-авиа», подтверждает размер дисконта и объясняет: туроператоры не стали бы продавать билеты авиакомпании, которая постоянно задерживает рейсы, если бы ее цены не были столь привлекательными.
Авиакомпании не могут постоянно снижать цены, объясняет советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Дмитрий Горин: разумны разовые акции, постоянно низкие цены разорят авиакомпанию. Та же ситуация в 2015 г. была у авиакомпании «Трансаэро», напоминает
Каждый год туроператоры поднимают цены на путевки в среднем соразмерно с инфляцией, продолжает Осауленко. По данным Росстата, в 2016 г. инфляция составила 5,4%. Такой рост, по словам Осауленко, помогает и нарастить продажи, и выгодно продавать туры. В летнем сезоне 2017 г. многие туроператоры, наоборот, снижали цены — на 7−15%, не согласен Горин: средняя цена путевки сравнялась с показателем 2014−2015 гг.