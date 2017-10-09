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05:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Больше не будет «неотключаемых» на Дальнем Востоке

С 29 сентября ужесточено законодательство за неплатежи: теперь нововведения позволяют энергетикам обесточивать котельные, водоканалы и другие объекты, ранее входившие в категорию «неотключаемых» потребителей, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Долги предприятий ЖКХ перед Дальневосточной энергетической компанией достигли 1,9 млрд рублей, увеличившись на 560 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Теперь в случае возникновения оснований для полного введения ограничений такой потребитель обязан предоставить план мероприятий, в котором предусмотрена схема обеспечения резервного питания объектов. В течение двух месяцев потребитель должен реализовать эту схему на своем предприятии и уведомить энергокомпанию о готовности к введению полного ограничения. Если этого не будет сделано, то потребитель может быть привлечён к административной ответственности.

Лидером по задолженности предприятий ЖКХ является Приморский край — 824 млн рублей. Из них 424 млн рублей приходится на крупную теплоснабжающую организацию КГУП «Примтеплоэнерго». Вторую позицию занимает Амурская область, где долги коммунальных предприятий составляют 656 млн рублей. Больше десятка из них находятся на грани банкротства. Недобросовестные коммунальщики Амурской области уже нанесли ущерб ПАО «ДЭК» в размере 430 млн рублей. Из них 310 млн рублей должны предприятия, уже проходящие процедуру банкротства. Еще 120 миллионов рублей — задолженность банкротов, которая признана невозвратной.

Около 270 млн рублей задолжали предприятия сферы ЖКХ Хабаровского края, свыше 100 млн рублей — Еврейской автономной области. В течение всего года Дальневосточная энергетическая компания вела активную работу, направленную на снижение объема задолженности предприятий сферы ЖКХ. Энергокомпания неоднократно обращалась к региональным властям, надзорные органы с тем, чтобы урегулировать проблему неплатежей до начала отопительного периода 2017−2018 гг.

Кроме того, коммунальные предприятия в соответствии с действующим законодательством обязаны предоставлять банковские гарантии по оплате потребленной электроэнергии. В случае невыполнения данного требования руководители этих компаний могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 14.61 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 40 до 300 тыс. рублей. ПАО «ДЭК» уже направило 29 таких заявлений в Ростехнадзор РФ.

Энергетики обеспокоены ситуацией, связанной с неплатежами предприятий ЖКХ. Многомиллиардные долги приводят к недофинансированию ремонтных программ объектов генерации, электросетевого хозяйства, что в период несения энергосистемой Дальнего Востока максимума нагрузок может негативно сказаться на работе энергооборудования.

Виктор Бруевич.

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