Центр Омска встал в пробках из-за перекрытия Юбилейного моста

Утром 9 октября в центре Омска наблюдаются дорожные заторы. Накануне было перекрыто движение по Юбилейному мосту через Омь. Объект закрыли до лета следующего года на капитальный ремонт.

Трудно проехать от кинотеатра «Маяковский» до площади Ленина. Здесь скорость движения составляет всего 7 километров в час. Аналогичная ситуация сложилась на проспекте Карла Маркса на участке от улицы Потанина до Думской. Улица 10 лет Октября стоит до Слободской улицы, до здания Омского городского Совета. Здесь транспорт движется со скоростью 10 километров в час.