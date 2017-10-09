Начальник управления транспорта Хабаровска: О массовом сокращении сотрудников ХПАТП № 1 речи пока не идет
По мнению Сергея Суковатого, коллективу предприятия не нужно паниковать и «идти на баррикады».
По мнению Сергея Суковатого, коллективу предприятия не нужно паниковать и «идти на баррикады».
Сотрудников Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 пока не собираются массово сокращать. Об этом заявил начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый в эфире программы «Утро с “Губернией”». По его словам, паника преждевременна.
«Проходит процедура конкурсного производства. Да, возможно сокращение, но ни о каком массовом сокращении людей пока речи не идет. Люди, которые сегодня распускают такие слухи и призывают коллектив предприятия идти на баррикады, или плохо слышат, или слабо видят, потому что этот путь [ведет] в никуда. Сегодня нет таких структур ни в Хабаровске, ни в Хабаровском крае, которые могли бы дать деньги на проедание», — рассказал Сергей Суковатый.
По его словам, в субботу мэр города Александр Соколов провел совещание, на котором поручил чиновникам чаще встречаться с коллективом ХПАТП № 1. Работникам будут рассказывать о мерах, которые администрация принимает для решения проблем предприятия.
Напомним, о массовых сокращениях работникам ХПАТП № 1 сообщили 5 октября. Тогда конкурсный управляющий Владимир Игнатов заявил, что увольнение грозит сотням человек.