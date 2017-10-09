Начальник управления транспорта Хабаровска: О массовом сокращении сотрудников ХПАТП № 1 речи пока не идет

«Проходит процедура конкурсного производства. Да, возможно сокращение, но ни о каком массовом сокращении людей пока речи не идет. Люди, которые сегодня распускают такие слухи и призывают коллектив предприятия идти на баррикады, или плохо слышат, или слабо видят, потому что этот путь [ведет] в никуда. Сегодня нет таких структур ни в Хабаровске, ни в Хабаровском крае, которые могли бы дать деньги на проедание», — рассказал Сергей Суковатый.