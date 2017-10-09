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06:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Начальник управления транспорта Хабаровска: О массовом сокращении сотрудников ХПАТП № 1 речи пока не идет

По мнению Сергея Суковатого, коллективу предприятия не нужно паниковать и «идти на баррикады».

Источник: Губерния онлайн

Сотрудников Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 пока не собираются массово сокращать. Об этом заявил начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый в эфире программы «Утро с “Губернией”». По его словам, паника преждевременна.

«Проходит процедура конкурсного производства. Да, возможно сокращение, но ни о каком массовом сокращении людей пока речи не идет. Люди, которые сегодня распускают такие слухи и призывают коллектив предприятия идти на баррикады, или плохо слышат, или слабо видят, потому что этот путь [ведет] в никуда. Сегодня нет таких структур ни в Хабаровске, ни в Хабаровском крае, которые могли бы дать деньги на проедание», — рассказал Сергей Суковатый.

По его словам, в субботу мэр города Александр Соколов провел совещание, на котором поручил чиновникам чаще встречаться с коллективом ХПАТП № 1. Работникам будут рассказывать о мерах, которые администрация принимает для решения проблем предприятия.

Напомним, о массовых сокращениях работникам ХПАТП № 1 сообщили 5 октября. Тогда конкурсный управляющий Владимир Игнатов заявил, что увольнение грозит сотням человек.

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