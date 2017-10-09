«Сухой Суперджет 100» зайдёт в Европу через Италию
Российский лайнер признают годным для экспорта в Евросоюз до конца октября.
Российский лайнер признают годным для экспорта в Евросоюз до конца октября.
До конца октября 2017 года пассажирский лайнер «Сухой Суперджет 100» производства
— Достигнута договорённость о подписании в Венеции «Процедур реализации и признании Экспортного сертификата летной годности на самолет RRJ-95B» (Сухой Суперджет 100), — отметили в Росавиации.
Это произойдёт до конца октября. Подписанный между Росавиацией и Национальным комитетом гражданской авиации Италии должен решить бюрократическую проблему, существующую с 2016 года,
Напомним, 26 сентября 2017 года «Сухой СуперДжет 100» отметил первый юбилей: 10 лет назад состоялся первый публичный показ лайнера. С начала серийных поставок в 2011 году в эксплуатации находится более 100 самолётов из Комсомольска, их используют Королевские