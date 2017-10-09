«Сухой Суперджет 100» зайдёт в Европу через Италию

До конца октября 2017 года пассажирский лайнер «Сухой Суперджет 100» производства Комсомольска-на-Амуре получит возможность экспортироваться в страны Евросоюза. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Росавиации, это стало возможным после переговоров сотрудников ведомства с их коллегами из итальянского Национального комитета гражданской авиации (ENAC) и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). — Достигнута договорённость о подписании в Венеции «Процедур реализации и признании Экспортного сертификата летной годности на самолет RRJ-95B» (Сухой Суперджет 100), — отметили в Росавиации.

Это произойдёт до конца октября. Подписанный между Росавиацией и Национальным комитетом гражданской авиации Италии должен решить бюрократическую проблему, существующую с 2016 года, из-за которой пассажирский лайнер из Комсомольска-на-Амуре формально не имел европейского «сертификата качества». Заключенный между российским и итальянским ведомствами договор позволит осуществлять экспорт самолётов из Хабаровского края на рынок Евросоюза.



Напомним, 26 сентября 2017 года «Сухой СуперДжет 100» отметил первый юбилей: 10 лет назад состоялся первый публичный показ лайнера. С начала серийных поставок в 2011 году в эксплуатации находится более 100 самолётов из Комсомольска, их используют Королевские военно-воздушные силы Таиланда, мексиканская компания «Interjet» и ирландская «CityJet», среди российских предприятий — «Аэрофлот», «Якутия», «ИрАэро» и другие. По планам «Объединённой авиастроительной корпорации» и АО «Гражданские самолёты Сухого» в ближайшие 5 лет авиазавод города Юности нарастит объемы выпуска до 40 самолётов в год.