Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Раскрыт секрет внешней привлекательности
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ о рекорде снайперов РФ: Поразили мишень дальностью 4,2 км
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
18Ребятам о зайчатах
06:37 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Сухой Суперджет 100» зайдёт в Европу через Италию

Российский лайнер признают годным для экспорта в Евросоюз до конца октября.

Источник: Reuters

До конца октября 2017 года пассажирский лайнер «Сухой Суперджет 100» производства Комсомольска-на-Амуре получит возможность экспортироваться в страны Евросоюза. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Росавиации, это стало возможным после переговоров сотрудников ведомства с их коллегами из итальянского Национального комитета гражданской авиации (ENAC) и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).
— Достигнута договорённость о подписании в Венеции «Процедур реализации и признании Экспортного сертификата летной годности на самолет RRJ-95B» (Сухой Суперджет 100), — отметили в Росавиации.

Это произойдёт до конца октября. Подписанный между Росавиацией и Национальным комитетом гражданской авиации Италии должен решить бюрократическую проблему, существующую с 2016 года, из-за которой пассажирский лайнер из Комсомольска-на-Амуре формально не имел европейского «сертификата качества». Заключенный между российским и итальянским ведомствами договор позволит осуществлять экспорт самолётов из Хабаровского края на рынок Евросоюза.

Напомним, 26 сентября 2017 года «Сухой СуперДжет 100» отметил первый юбилей: 10 лет назад состоялся первый публичный показ лайнера. С начала серийных поставок в 2011 году в эксплуатации находится более 100 самолётов из Комсомольска, их используют Королевские военно-воздушные силы Таиланда, мексиканская компания «Interjet» и ирландская «CityJet», среди российских предприятий — «Аэрофлот», «Якутия», «ИрАэро» и другие. По планам «Объединённой авиастроительной корпорации» и АО «Гражданские самолёты Сухого» в ближайшие 5 лет авиазавод города Юности нарастит объемы выпуска до 40 самолётов в год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с Владимиром Путиным может сделать каждый хабаровчанин
«Сухой Суперджет 100» зайдёт в Европу через Италию
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Пожар в ТЦ «Синдика» в Москве локализован
Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Госдума разъяснит гражданам законы в социальных сетях
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Турции
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь