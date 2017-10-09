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07:10 (мск), источник: Informburo.kz

Цены на аренду жилья выросли в Астане и упали в Алматы

В четырёх городах Казахстана цены не изменились, во всех остальных они выросли. Наиболее резко подорожала аренда квартир в Таразе — на 11% и в Астане — на 5%.

Аренда жилья в Казахстане продолжает дорожать — в сентябре 2017 года цены на рынке выросли ещё на 0,4%. В целом за 9 месяцев стоимость аренды благоустроенного жилья в республике подорожала на 2%, передаёт Ranking.

Cитуация с ценами на казахстанском рынке жилья в этом году складывается неоднозначно, отметили аналитики. Аренда дорожает, при этом стоимость покупки нового жилья увеличивается менее резко (+1,5% в сентябре по сравнению с декабрём 2016), а вторичного жилья и вовсе сокращается (на 0,8%).

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За 9 месяцев 2017 года цены на аренду благоустроенного жилья снизились только в Алматы — на 3,4%. В прошлом году за аналогичный период аренда жилья стала дешевле в пяти регионах.

Наиболее резко аренда квартир и домов в этом году подорожала в Таразе — сразу на 11,5% по сравнению с уровнем на конец декабря 2016 года. В Астане аренда выросла в цене на 5,1%.

Не изменились цены в четырёх регионах. Это Семей, Усть-Каменогорск, Талдыкорган и Актау. Тройка самых дорогих регионов Казахстана по уровню арендных плат за благоустроенное жильё остаётся неизменной. Это Астана, где аренда стоит 2500 тенге за квадратный метр, Алматы (2300 тенге/м2) и Актау (2000 тенге/м2).

Самая дешёвая аренда жилья в Казахстане в этом году — в Жезказгане. Несмотря на рост цен на рынке аренды на 1,1%, за 1 квадратный метр в этом городе арендаторы платят по 920 тенге.

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