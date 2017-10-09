Цены на аренду жилья выросли в Астане и упали в Алматы
В четырёх городах Казахстана цены не изменились, во всех остальных они выросли. Наиболее резко подорожала аренда квартир в Таразе — на 11% и в Астане — на 5%.
В четырёх городах Казахстана цены не изменились, во всех остальных они выросли. Наиболее резко подорожала аренда квартир в Таразе — на 11% и в Астане — на 5%.
Аренда жилья в Казахстане продолжает дорожать — в сентябре 2017 года цены на рынке выросли ещё на 0,4%. В целом за 9 месяцев стоимость аренды благоустроенного жилья в республике подорожала на 2%, передаёт Ranking.
Cитуация с ценами на казахстанском рынке жилья в этом году складывается неоднозначно, отметили аналитики. Аренда дорожает, при этом стоимость покупки нового жилья увеличивается менее резко (+1,5% в сентябре по сравнению с декабрём 2016), а вторичного жилья и вовсе сокращается (на 0,8%).
За 9 месяцев 2017 года цены на аренду благоустроенного жилья снизились только в Алматы — на 3,4%. В прошлом году за аналогичный период аренда жилья стала дешевле в пяти регионах.
Наиболее резко аренда квартир и домов в этом году подорожала в Таразе — сразу на 11,5% по сравнению с уровнем на конец декабря 2016 года. В Астане аренда выросла в цене на 5,1%.
Не изменились цены в четырёх регионах. Это Семей,
Самая дешёвая аренда жилья в Казахстане в этом году — в Жезказгане. Несмотря на рост цен на рынке аренды на 1,1%, за 1 квадратный метр в этом городе арендаторы платят по 920 тенге.