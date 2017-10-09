Россия разрешила ввоз продукции 18 молдавских производителей саженцев
Россия разрешила ввоз продукции 18 молдавских производителей саженцев.
Россия разрешила ввоз продукции 18 молдавских производителей саженцев.
Как сообщило Нацагентсво продовольственной безопасности, решение об увеличении импорта посадочного материала принял Россельхознадзор.
В июне российские и молдавские специалисты проинспектировали почти 20 питомников в нашей стране. Они исследовали посадочный материал, который производят в Бричанском, Единецком, Оргевском, Страшенском и Сынжерейском районах — почти 180 образцов растений и земли.
Список предприятий, получивших разрешения на поставки, а также установленные квоты на экспорт санженцев опубликованы на сайте Россельхознадзора.