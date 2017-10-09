Россия разрешила ввоз продукции 18 молдавских производителей саженцев.

Как сообщило Нацагентсво продовольственной безопасности, решение об увеличении импорта посадочного материала принял Россельхознадзор.



В июне российские и молдавские специалисты проинспектировали почти 20 питомников в нашей стране. Они исследовали посадочный материал, который производят в Бричанском, Единецком, Оргевском, Страшенском и Сынжерейском районах — почти 180 образцов растений и земли.



Список предприятий, получивших разрешения на поставки, а также установленные квоты на экспорт санженцев опубликованы на сайте Россельхознадзора.