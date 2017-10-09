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07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске построят доходный дом за 193 млн рублей

Стоимость проекта — 193 млн рублей.

Источник: Reuters

Иркутское региональное жилищное агентство заключило с финансово-строительной компанией «Милана» договор на строительство в Иркутске 18-этажного жилого дома арендного и социального использования; работы должны быть завершены до 31 декабря 2018 года. Стоимость проекта — 193 млн рублей. Документация размещена на сайте госзакупок.

Здание будет располагаться на территории площадью 9,49 тысячи квадратных метров на улице Багратиона в Свердловском округе. Доходный дом будет иметь около 144 квартир — 128 однокомнатных и 16 двухкомнатных.

На территории расположится трансформаторная подстанция, емкость для сбора талых и дождевых вод. Территория будет благоустроена: появятся деревья, тротуары, освещение.

Отметим, пилотные проекты по строительству арендного жилья реализуются в 45 регионах РФ. По планам Минстроя РФ, к 2020 году объемы сдачи доходных домов должны достичь 4,7 млн кв. метров. Предполагается, что развитие сегмента доходных домов облегчит доступ граждан к недорогой и комфортной аренде.

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