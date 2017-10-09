В Иркутске построят доходный дом за 193 млн рублей
Стоимость проекта — 193 млн рублей.
Стоимость проекта — 193 млн рублей.
Иркутское региональное жилищное агентство заключило с
Здание будет располагаться на территории площадью 9,49 тысячи квадратных метров на улице Багратиона в Свердловском округе. Доходный дом будет иметь около 144 квартир — 128 однокомнатных и 16 двухкомнатных.
На территории расположится трансформаторная подстанция, емкость для сбора талых и дождевых вод. Территория будет благоустроена: появятся деревья, тротуары, освещение.
Отметим, пилотные проекты по строительству арендного жилья реализуются в 45 регионах РФ. По планам Минстроя РФ, к 2020 году объемы сдачи доходных домов должны достичь 4,7 млн кв. метров. Предполагается, что развитие сегмента доходных домов облегчит доступ граждан к недорогой и комфортной аренде.