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08:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Белорецком районе Башкирии открывается завод по изготовлению евродров

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белорецком районе Башкирии лесопромышленная компания «Селена» сегодня, 9 октября, открывает новое производство. Инвестиции в строительство завода по изготовлению топливных гранул (пеллет) составили 80 млн рублей, на нем будут работать 40 человек.

Для завода закуплено немецкое оборудование AMANDUS KAHL производительностью до 14 тысяч тонн в год. Предприятие займется переработкой опилок, щепы и стружки — отходов дереобрабатывающих производств, а также низкосортной и неликвидной древесины.

Ранее руководитель компании «Селена» Владимир Канибер сообщал «Башинформу», что отрасль будет развиваться в сторону глубокой и полной переработки древесины: «Отходы лесопереработки составляют 30%. Между тем опилки — это биомасса, под которой ничего не растет восемь лет. И есть технологии, которые позволяют перерабатывать эти отходы, например, делать из них топливные гранулы, в том числе кокс для нужд металлургии».

Топливные пеллеты называют евродровами. С расширением загородного строительства и в соответствии с трендом на экологичность они начали пользоваться спросом и в России.

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