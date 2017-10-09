В Белорецком районе Башкирии открывается завод по изготовлению евродров

Для завода закуплено немецкое оборудование AMANDUS KAHL производительностью до 14 тысяч тонн в год. Предприятие займется переработкой опилок, щепы и стружки — отходов дереобрабатывающих производств, а также низкосортной и неликвидной древесины.

Ранее руководитель компании «Селена» Владимир Канибер сообщал «Башинформу», что отрасль будет развиваться в сторону глубокой и полной переработки древесины: «Отходы лесопереработки составляют 30%. Между тем опилки — это биомасса, под которой ничего не растет восемь лет. И есть технологии, которые позволяют перерабатывать эти отходы, например, делать из них топливные гранулы, в том числе кокс для нужд металлургии».