Оптимизация здравоохранения: расходы бюджета Татарстана сократят
Объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета также снизятся.
Объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета также снизятся.
В Татарстане за период с 2018 по 2020 год ожидается последовательное снижение бюджетных ассигнований по строке «здравоохранение». Если в 2017 году расходы по данной строке запланированы в объёме 23,77 млрд рублей, то уже на 2018 год данный показатель снижен до 22,49 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета.
В последующие годы снижение продолжится: до 21,44 млрд рублей в 2019 году и до 19,82 млрд рублей в 2020 году. Для сравнения, в 2016 году расходы на здравоохранение составляли 34,76 млрд рублей.
Среди причин — снижение объёмов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. На 2018 год они составят 470,7 млн рублей, на 2019 год — 451,5 млн рублей, а на 2020 год — 424,4 млн рублей. Из них на лекарственное обеспечение в рамках полномочий направят 350 млн рублей в 2018 году и на 2019 — 2020 годы — по 366,1 млн рублей ежегодно. На единовременные компенсационные выплаты медработникам в 2018 году из бюджета РФ поступят 34,8 млн рублей.
Пока же в республике медработники в основном зарабатывают менее среднего показателя по экономике региона. По сведениям Татарстанстата, хотя врачи и работники медорганизаций, имеющие высшее образование, зарабатывали 40,25 тыс. рублей (128% от средней по республике), зарплата младшего медицинского персонала была 17,26 тыс. рублей, что не дотягивает до средней на 45,2%. Средний медперсонал имел зарплату 23,75 тыс. рублей: до средней оплаты труда не дотягивает почти на 25%.
В пояснительной документации уточнено, что индексация заработной платы работников бюджетной сферы по отдельным категориям, обозначенным в указе президента РФ от
«Рост заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы запланирован в размере 4% с 1 января 2018 года, на 4% с 1 января 2019 года, на 4% с 1 января 2020 года», — добавляется в документе.