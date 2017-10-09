Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
10:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Оптимизация здравоохранения: расходы бюджета Татарстана сократят

Объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета также снизятся.

В Татарстане за период с 2018 по 2020 год ожидается последовательное снижение бюджетных ассигнований по строке «здравоохранение». Если в 2017 году расходы по данной строке запланированы в объёме 23,77 млрд рублей, то уже на 2018 год данный показатель снижен до 22,49 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета.

В последующие годы снижение продолжится: до 21,44 млрд рублей в 2019 году и до 19,82 млрд рублей в 2020 году. Для сравнения, в 2016 году расходы на здравоохранение составляли 34,76 млрд рублей.

Среди причин — снижение объёмов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. На 2018 год они составят 470,7 млн рублей, на 2019 год — 451,5 млн рублей, а на 2020 год — 424,4 млн рублей. Из них на лекарственное обеспечение в рамках полномочий направят 350 млн рублей в 2018 году и на 2019 — 2020 годы — по 366,1 млн рублей ежегодно. На единовременные компенсационные выплаты медработникам в 2018 году из бюджета РФ поступят 34,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарстана на одном из совещаний анонсировали предстоящее повышение зарплат бюджетников, входящих в майские указы главы государства. Среди перечисленных категорий есть и врачи.

Пока же в республике медработники в основном зарабатывают менее среднего показателя по экономике региона. По сведениям Татарстанстата, хотя врачи и работники медорганизаций, имеющие высшее образование, зарабатывали 40,25 тыс. рублей (128% от средней по республике), зарплата младшего медицинского персонала была 17,26 тыс. рублей, что не дотягивает до средней на 45,2%. Средний медперсонал имел зарплату 23,75 тыс. рублей: до средней оплаты труда не дотягивает почти на 25%.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин на совещании в сентябре 2017 года заявил, что консолидированный бюджет региона на три последующих года будет дефицитным. Одной из причин этого он назвал рост расходов на повышение зарплат по майским поручениям. Темп роста фонда заработной платы прогнозируется в пределах 104,2−104,9%. В целом фонд зарплаты работников региона увеличится в номинальном выражении с 517,4 млрд рублей в 2018 году до 594,4 млрд рублей в 2021 году.

В пояснительной документации уточнено, что индексация заработной платы работников бюджетной сферы по отдельным категориям, обозначенным в указе президента РФ от 07.05.2013 № 597, будет проходить с применением индексов, позволяющих в 2018 — 2020 годах достигнуть параметров, установленных отраслевыми «дорожными картами».

«Рост заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы запланирован в размере 4% с 1 января 2018 года, на 4% с 1 января 2019 года, на 4% с 1 января 2020 года», — добавляется в документе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь