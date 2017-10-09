Минимальную зарплату в Казахстане сравнили с заработками в Европе
Минимальную зарплату в Казахстане сравнили с заработками в Европе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Минимальную зарплату в Казахстане сравнили с заработками в Европе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Мажилисе Парламента РК обсуждается документ «О ходе внедрения новой модели Трудового кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83 шага Плана нации «100 конкретных шагов».
«Минимальный размер заработной платы, среднемесячная номинальная заработная плата растут из года в год. Но минимальная заработная плата в этом году установлена в размере более 24 тысяч тенге. Примерно 62 евро, что в 20 раз меньше, чем, например, в Германии», — отметила депутат Мажилиса Гульнар Иксанова.
Она отметила, что самый высокий размер минимальной заработной платы в Европе, в частности в Люксембурге, составляет 1 999 евро.
«На октябрь текущего года сумма задолженности по заработной плате составляет 1,2 миллиарда тенге. Тревожно, что 25 процентов этой суммы — это сохранение текущей и просроченной задолженностей. То есть это новая задолженность, возникающая на наших предприятиях», — сообщила депутат нижней палаты Парламента Гульнар Иксанова.