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08:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сеть АЗС «Магнат-РД» потребовали признать банкротом

Сумма требований превышает 253 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская сеть АЗС «Магнат-РД» может стать банкротом. Иск с таким требованием в краевой арбитражный суд подал банк «Ак Барс». Информация опубликована на официальном сайте арбитража.

Сумма требований банка к автозаправщикам превышает 253 млн рублей. Известно, что вопрос о принятии иска к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.

В сентябре представители банка подтвердили корреспонденту Sibnovosti.ru намерение подать иск в отношении сети АЗС. При этом тогда не сообщалось о размере претензий. «Интерфакс-Сибирь» отмечал, что «Магнат-РД» и «Ак Барс» ранее подписали девять соглашений о залоге имущества в качестве обеспечения по кредиту. Размер задолженности сети АЗС на начало года составлял 1,36 млрд рублей.

Как ранее сообщала газета «Коммерсант», в 2015 году сеть «Магнат-РД» признать банкротом требовал Сбербанк. Гендиректор и единственный собственник сети Александр Дьяков в ходе разбирательства погасил более 1 млрд рублей задолженности перед кредитной организацией.

ООО «Магнат-РД» осуществляет деятельность с 1998 года, имеет 28 АЗС и три нефтебазы с объемом хранения до 10 тыс. тонн. По данным базы «СПАРК-Интерфакса», 99% компании на данный момент принадлежит московскому ООО «Регион нефтетрейд».

В 2016 году выручка компании снизилась на 31% — до 2 млрд рублей, но при этом ООО получило чистую прибыль в размере 16,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что все заправочные станции сети с 2017 года будут работать под брендом «Газпром».

«Ак Барс» — крупный банк в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16-е место в РФ по капиталу и 21-е место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.

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