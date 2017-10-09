Организацию Пермского общественного форума оценили в 1,9 млн руб
Администрация губернатора Пермского края объявила открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению ежегодного Пермского общественного форума.
Администрация губернатора Пермского края объявила открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению ежегодного Пермского общественного форума.
Как сообщается в техническом задании, мероприятие должно пройти в охраняемом помещении площадью не менее 4000 кв.м., оборудованном электричеством, интернетом, мебелью и иными необходимыми компонентами. Перед зданием необходима охраняемая парковка, не менее чем на 350 автомобилей. Место проведения форума должно также включать помещения для организации и проведения секционных заседаний вместимостью не менее 100 человек (четыре помещения), помещение для
Исполнитель должен обеспечить участие в форуме не менее 500 участников. Также он должен организовать трансфер «Город проживания — Пермь — город проживания» для четырех экспертов, трансфер «Аэропорт (вокзал) -гостиница — аэропорт (вокзал) для четырех экспертов, трансфер «Гостиница — место проведения форума- гостиница» для четырех экспертов. Экспертов необходимо разместить в одноместных номерах в гостинице, уровня не ниже три звезды, сроком не менее 1 дня.
Срок оказания услуги — с момента заключения контракта до 5 декабря 2017 года. Максимальная цена контракта определена в 1,9 млн руб.