Организацию Пермского общественного форума оценили в 1,9 млн руб

Как сообщается в техническом задании, мероприятие должно пройти в охраняемом помещении площадью не менее 4000 кв.м., оборудованном электричеством, интернетом, мебелью и иными необходимыми компонентами. Перед зданием необходима охраняемая парковка, не менее чем на 350 автомобилей. Место проведения форума должно также включать помещения для организации и проведения секционных заседаний вместимостью не менее 100 человек (четыре помещения), помещение для конгресс-холла вместимостью не менее 400 человек (1 помещение), помещение для специально приглашенных гостей, вместимостью не менее 20 человек (1 помещение), стационарную точку общественного питания.