В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе

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Согласно решению Минского городского исполнительного комитета от 6 октября 2017 года № 3393, с 9 октября будет начато включение отопления в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах Минска.

Графики подключения отопления в жилфонде разработаны и согласованы с теплоснабжающими организациями. Предусматривается осуществить подачу тепла за пять дней. Возможно, работы завершатся в течение трех дней (в прошлом году в трехдневный срок подключили 95% жилищного фонда).

Напомним, в дошкольные учреждения, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки столицы тепло начало поступать 3 октября.