В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе, сообщила корреспонденту БЕЛТА
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Согласно решению Минского городского исполнительного комитета от 6 октября 2017 года № 3393, с 9 октября будет начато включение отопления в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах Минска.
Графики подключения отопления в жилфонде разработаны и согласованы с теплоснабжающими организациями. Предусматривается осуществить подачу тепла за пять дней. Возможно, работы завершатся в течение трех дней (в прошлом году в трехдневный срок подключили 95% жилищного фонда).
Напомним, в дошкольные учреждения, школьные,
Традиционно включение систем отопления производится поэтапно. На первом этапе к отоплению подключают социальные учреждения, на втором — жилые дома, гостиницы, общежития, учебные учреждения, на третьем этапе осуществляется подключение к теплу административных зданий, производственных помещений (после того как завершится включение систем отопления в жилом секторе).