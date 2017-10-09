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08:43 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня начнется подключение отопления в жилом секторе, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

Источник: БЕЛТА

Согласно решению Минского городского исполнительного комитета от 6 октября 2017 года № 3393, с 9 октября будет начато включение отопления в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах Минска.

Графики подключения отопления в жилфонде разработаны и согласованы с теплоснабжающими организациями. Предусматривается осуществить подачу тепла за пять дней. Возможно, работы завершатся в течение трех дней (в прошлом году в трехдневный срок подключили 95% жилищного фонда).

Напомним, в дошкольные учреждения, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки столицы тепло начало поступать 3 октября.

Традиционно включение систем отопления производится поэтапно. На первом этапе к отоплению подключают социальные учреждения, на втором — жилые дома, гостиницы, общежития, учебные учреждения, на третьем этапе осуществляется подключение к теплу административных зданий, производственных помещений (после того как завершится включение систем отопления в жилом секторе).

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