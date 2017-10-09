В Красноярском крае сожгли партию импортных груш и персиков

В Красноярске на оптовой базе нашли зараженные персики. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Продукцию из Узбекистана, зараженную восточной плодожоркой, обнаружили в ходе совместного рейда сотрудники ведомства и прокуратуры. Партию персиков с вредителем завезли на оптовую базу «Луч», расположенную на ул. Шахтеров. Наличие плодожорки подтверждается карантинным заключением.

«В результате контрольно-надзорных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ст. 10.3. КоАП РФ, выдано предписание для устранения правонарушения. Продукция (персики свежие) уничтожена на полигоне ТБО механическим способом», — говорится в сообщении ведомства.