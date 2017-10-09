В Красноярском крае сожгли партию импортных груш и персиков
Фрукты вывезли на полигон и уничтожили.
Фрукты вывезли на полигон и уничтожили.
В Красноярске на оптовой базе нашли зараженные персики. Об этом сообщает
Продукцию из Узбекистана, зараженную восточной плодожоркой, обнаружили в ходе совместного рейда сотрудники ведомства и прокуратуры. Партию персиков с вредителем завезли на оптовую базу «Луч», расположенную на ул. Шахтеров. Наличие плодожорки подтверждается карантинным заключением.
«В результате
Также сотрудники Россельхознадзора в Норильске нашли и уничтожили польские груши весом 888 кг. Запрещенную к реализации продукцию нашли на