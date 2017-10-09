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08:53 (мск), источник: VN.ru

Дорожную технику готовят убирать снег

Дорожные службы региона в полной боевой готовности. Этой зимой на дороги должны выйти полсотни единиц новой снегоуборочной техники. О тех, кто во всеоружии встретит первый снег — в сюжете Екатерины Киселевой.

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Проверяют моторы, ножи и щетки. Ходовые части на снегоуборочной технике — самые уязвимые. Ремонтируют их чаще других. Однако мелкие поломки чинят быстро. Водителей раздражает другое — когда выполнять свою работу становится сложнее.

— На дорогах мешаются, не дают убирать. Когда убираешь, они лезут под машины, — говорит бригадир Алексей Беленко.

«Врагами» дорожники считают и водителей неправильно припаркованных автомобилей. Сегодня «зимняя техника» в Новосибирске на 80 процентов готова встречать первые заморозки.

На так называемой стоянке снегоуборочной техники Ленинского района — 72 машины. На службе они больше 10 лет. И почти 80 процентов из них нуждается в обновлении.

Изношенную технику заменят уже этой зимой. В списках на 5-летнюю аренду — около 50-ти новых машин. Это чуть меньше 10 процентов всего оборудования. Однако возьмут не количеством — качеством. Комплексная техника нового поколения — многофункциональна.

— Мы указали вакуумную уборочную машину, коммунальную, которая может работать как летом, так и зимой, и два погрузчика, которые нам необходимо заменить, чтобы выйти на новый уровень работы. Это техника будет совмещать погрузочные работы и песочник — целый комплекс уборки, — сообщил главный инженер Николай Анистратов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство машин — российского производства. Найдется пару экземпляров из республики Беларусь. Тесное сотрудничество Новосибирской области с соседями в следующем году поможет обновить и парк сельскохозяйственной техники. Возможно, тогда на дорогах города станет меньше пробок. Водители еще не забыли прошлую зиму, когда любой снегопад становился причиной транспортного коллапса.

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