Башкирия поднялась в рейтинге Росалкогольрегулирования

В его основе — 11 показателей, семь из которых оценивают непосредственно действия региональных властей и их эффективность. В их числе — количество проведенных внеплановых проверок, составленных протоколов об административных правонарушениях, количество аннулированных лицензий и лицензированных точек на тысячу населения. Кроме того, рейтинг оценивает четыре показателя, которые закреплены за федеральными органами, действующими на территории республики.