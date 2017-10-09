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08:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия поднялась в рейтинге Росалкогольрегулирования

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкортостан поднялся в рейтинге Росалкогольрегулирования с 46 места в первом квартале до 36-го по итогам первого полугодия.

Рейтинг оценивает состояния региональных рынков легальных розничных продаж алкоголя, в том числе эффективность работы органов исполнительной власти.

В его основе — 11 показателей, семь из которых оценивают непосредственно действия региональных властей и их эффективность. В их числе — количество проведенных внеплановых проверок, составленных протоколов об административных правонарушениях, количество аннулированных лицензий и лицензированных точек на тысячу населения. Кроме того, рейтинг оценивает четыре показателя, которые закреплены за федеральными органами, действующими на территории республики.

«Это не единственный рейтинг, в котором республика улучшила свои позиции. Результатом проводимой контрольной работы является также сокращение количества умерших людей от случайных отравлений алкоголем. В этом рейтинге Башкортостан по итогам первого полугодия 2017 года улучшил свои позиции на семь позиций, заняв 23-место, в первом квартале республика была на 30-м месте, — прокомментировала председатель Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асылова.

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